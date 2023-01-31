YRP İlçe Başkanlarından AKP'li eski Belediye Başkanına ziyaret

Yeniden Refah Partisi İncesu İlçe Başkanı Mehmet Aras ve beraberindeki heyet, İncesu eski Belediye Başkanı Zekeriya Karayol'u ziyaret etti.  

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  • 31.01.2023 12:08
  • Güncelleme: 31.01.2023 12:08
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YRP İlçe Başkanlarından AKP'li eski Belediye Başkanına ziyaret

Yeniden Refah Partisi İncesu İlçe Başkanı Mehmet Aras ve YRP Melikgazi ilçe başkanı Orhan Adıgüzel, Talas İlçe Başkanı Barış Albayrak ve Hacılar İlçe Başkanı Kurtulmuş Yıldırım ile birlikte İncesu eski Belediye Başkanı Zekeriya Karayol’u ziyaret etti. 
Ziyarette ilçe başkanları ve Karayol, istişarede bulundu.

1ha

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