YRP İncesu teşkilatı sahada

Yeniden Refah Partisi (YRP) İncesu İlçe Başkanlığı saha çalışmaları kapsamında ziyaretlere devam ediyor. YRP İncesu İlçe Başkanı Mehmet Aras, mahalle başkanları, sandık müşahitleri ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek istişareler yürütüyor. Aras, yaptığı açıklamada ise, 'İncesu'da sıkılmadık el, basılmadık bir toprak parçası bırakmayacağız' dedi.

Yeniden Refah Partisi İncesu İlçe Başkanı Mehmet Aras, mahalle başkanları, sandık müşahitleri ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek istişare etmeye devam ediyor. Bu kapsamda ilçedeki eksiklikleri tespit etmek, vatandaşın taleplerini yerinde dinlemek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla düzenlenen toplantılarda son olarak mahalle başkanlarıyla bir araya gelinerek mahalle bazlı çalışma projeksiyonu oluşturuldu. İncesu teşkilatının hazır teşkilat modelinin neredeyse tamamladığı belirtilirken, üye hedeflerini eksiksiz gerçekleştiren teşkilat mensuplarına teşekkür belgeleri takdim edildi.

İlçe Başkanı Mehmet Aras yaptığı açıklamada ise, “İncesu’da sıkılmadık el, basılmadık bir toprak parçası bırakmayacağız. Raporlarımızı tamamladık, saha çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediye meclis üyelerimizle de sürekli istişare hâlindeyiz” ifadelerini kullandı.

