  • Haberler
  • Gündem
  • YRP Kayseri İl Başkanlığı'ndan kamuoyu açıklaması

YRP Kayseri İl Başkanlığı'ndan kamuoyu açıklaması

YRP Kayseri İl Başkanlığından yapılan kamuoyu açıklamasında, YRP Yahyalı İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin başka bir partiye geçtiğiyle ilgili yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı söylendi.

YRP Kayseri İl Başkanlığı'ndan kamuoyu açıklaması

YRP Kayseri İl Başkanlığından yapılan kamuoyu açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘YRP’de deprem’ ve ‘YRP Yahyalı İlçe Yönetim Kurulu üyeleri başka bir partiye geçti’ şeklindeki haberler kamuoyuna yanlış şekilde yansıtılmaktadır. Haberlere konu olan isimler, mevcut yönetimimizde görev yapan kişiler değil; önceki dönemlerde teşkilatlarımızda görev almış şahıslardır. Partimize geçmişte vermiş oldukları hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, bundan sonraki siyasi hayatlarında başarılar diliyoruz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, kıymetli basın mensuplarımızın ihtiyaç halinde bizlerle iletişime geçerek bilgileri teyit etmelerini önemle rica ediyoruz."

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Eskişehir'de tarihi telif uzlaşısı: Sektörde 'telif barışı' dönemi
Eskişehir’de tarihi telif uzlaşısı: Sektörde ‘telif barışı’ dönemi
TÜGVA Bünyan'dan Öğrencilere Kariyer Buluşması
TÜGVA Bünyan’dan Öğrencilere Kariyer Buluşması
'İçme suyu kalitesindeki suyumuz, havuz, peyzaj ve şelale yapımında kullanılmamalı'
‘İçme suyu kalitesindeki suyumuz, havuz, peyzaj ve şelale yapımında kullanılmamalı’
Tomarza'da 20 Yıllık Gelenek Coşkuyla Kutlandı
Tomarza’da 20 Yıllık Gelenek Coşkuyla Kutlandı
KTO, KAYSO Ve KTB, TOBB Genel Kuruluna Tam Kadro Katıldı
KTO, KAYSO Ve KTB, TOBB Genel Kuruluna Tam Kadro Katıldı
KASKİ'den Kurban Bayramı öncesi altyapı ve su tasarrufu uyarısıK
KASKİ’den Kurban Bayramı öncesi altyapı ve su tasarrufu uyarısıK
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!