YRP Kayseri İl Teşkilatı 25 otobüs ile Ankara'ya gitti

Yeniden Refah Partisi 2'nci Olağan Büyük Kongresi gerçekleştirildi. Kongre öncesi konuşan Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri İl Başkanı Önder Narin, 'Dün akşam 25 otobüs hıncahınç doluydu. Gelmek isteyip de gelemeyen vatandaşlarımız oldu.

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  • 06.11.2022 17:34
  • Güncelleme: 06.11.2022 17:34
YRP Kayseri İl Teşkilatı 25 otobüs ile Ankara'ya gitti

Bu atmosferi bu havayı yaşamak isteyen kardeşlerimiz gelemediler. Bir dahakine 30 otobüs, bir dahakine 50 otobüsle geleceğiz. Kayseri’de sel oldu buraya geldi, Türkiye’de sel oldu buraya aktı” dedi. 

Yeniden Refah Partisi 2’nci Olağan Büyük Kongresi Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Gerçekleşen kongre öncesi konuşan Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri İl Başkanı Önder Narin, Kayseri’den 25 otobüs ile Ankara’ya gittiklerini söyledi. Yeniden Refah Partisi’nin gümbür gümbür geldiğini dile getiren Narin, “Tablo burada Kayseri ve Türkiye bunu görüyor. Biz konuşurken boş konuşmuyoruz. Türkiye’nin yeni iktidarın resmi burada. Kalabalıklar burada. Yeniden Refah Partisi gümbür gümbür geliyor. Dün akşam 25 otobüs hıncahınç doluydu. Biz firmadan 3 otobüs daha talep ettik. Ama maalesef olmadığı için getiremediler. Getiremediğimiz vatandaşlardan buradan özür dileriz. Gelmek isteyip de gelemeyen vatandaşlarımız oldu. Bu atmosferi bu havayı yaşamak isteyen kardeşlerimiz gelemediler. Bir dahakine 30 otobüs, bir dahakine 50 otobüsle geleceğiz. Kayseri’de sel oldu buraya geldi, Türkiye’de sel oldu buraya aktı. Yeni kurulan 3 buçuk yıllık bir parti ve kongresi ortada Kayseri’de siyasetin rengi değişti derken bundan bahsediyorduk. Türkiye’de siyasetin rengi değişti derken bundan bahsediyorduk. Hep birlikte şahit oluyoruz inşallah bu kongremiz hem Kayseri’de hem de Türkiye’de hayırlı sonuçlara vesile olur diyoruz.  Kayseri’ye de buradan diyoruz ki; buyurun birlikte bu coşkuyu yaşayalım. Kayseri’ye bu coşkuyu biz taşıdık inşallah iktidarı da biz alarak iyice Kayseri’yi coşturacağız” şeklinde konuştu.

1ha

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