YRP Kayseri Milletvekili Adayı Narin: “Meclis’e 100 milletvekiliyle gireceğiz”

İsim vermeden Saadet Partisi’ni de eleştirerek, “Kurulduğumuz dünden bugüne milli görüşün yegane temsilcisi Yeniden Refah Partisi’dir” dedi.

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerine kısa bir süre kala partilerdeki seçim hazırlıkları devam ediyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Meydanına stant açan Yeniden Refah Partisi Kayseri 1’nci Sıra Milletvekili Adayı Önder Narin, ‘Milli Görüş Meclis’e’ sloganıyla yürüttükleri çalışmalar sonunda Meclis’e gireceklerini söyledi. Meclis’te milletin sorunlarına çare olacaklarını belirten Narin, Kayseri’nin hak ettiği seviyeye gelmesi için gece gündüz çalışma sözü verdi.

YRP Adayı Narin, “Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile birlikte yüksek bir temsil oranıyla Kayseri ve Türkiye’den Meclis’e gireceğimizi ve milletin sıkıntılarına derman olacağımızı düşünüyoruz. Kayseri’nin bundan sonra milletvekilliği düzeyinde hak ettiği seviyeye gelmesi için gecemizi gündüzümüze katacağımızı söylüyoruz. Genç, dinamik ve ehil kadromuzla 20 yıl sonra bu milletin milli görüş hasretine Meclis’te son vereceğiz. Bunun örneklerini görüyoruz. Atanamayan öğretmenler, asgari ücretliler bizden umut bekliyor. Staj mağdurlarına biz diyoruz ki ‘Umudunuz biziz, biz bekliyoruz.’ Ekonomik sıkıntıdan bunalmış vatandaşımız varsa ekonomik reçetelerin tamamı bizde diyoruz. Biz inşallah yeni dönemde güçlü bir şekilde Meclis’e girdiğimiz zaman Cumhur İttifakı ile birlikte bütün bu sorunların üstesinden geleceğimizi ve yeni bir Erbakan’la en güzel şekilde çözeceğimizi buradan müjdeliyoruz. Kayseri halkımıza da şunu özellikle istirham ediyoruz, milli görüş biliyorsunuz ki herkes Milli Görüş’ün asıl temsilcisi kim diyordu, bizde diyoruz ki kurulduğumuz dünden bugüne milli görüşün yegane temsilcisi Yeniden Refah Partisi diyoruz. Bu millet gerçekten milli görüşe Erbakan’a sahip çıkıyor ve bu vatanın bölünmez bütünlüğüne ve kayıtsız şartsız bütünlüğüne Erbakan hiçbir zaman koltuk, makam, mevki derdinde olmadan Cumhur İttifakına girerek bunu göstermiştir” şeklinde konuştu.

‘YRP TÜRKİYE’DE DE EN AZ 100 MİLLETVEKİLİ İLE MECLİS’E GİRECEKTİR’

Milletin beklentileri ve sıkıntılarını bildiklerini ifade eden Narin, Meclis’e girdikleri zaman bu sorunları çözeceklerini söyledi. Narin, “Biz yanlışları biliyoruz, milletimizin beklentilerini biliyoruz, sıkıntılarının farkındayız ve bunu da inşallah meclise girdiğimiz zaman kısa bir sürede ve güçlü bir şekilde çözeceğimizi buradan söylüyoruz. Halkımız oy verirken şuna dikkat etsin. Milli Görüşçüyüm diye saha da gezen, Milli görüşçüyüm diye yıllardır bu milletten oy alan ve Erbakan hocamızı temsil ettiğini söyleyen kişilere itibar etmesinler. CHP logosu altında seçime giren Milli görüşçüyüm diyenlere itibar etmesinler. Milli görüşün asıl ve tek temsilcisi Yeniden Refah Partisidir. Buğday ve başak amblemine, Yeniden Refah Partisine oyları vicdanen basmalarını saygıyla söylüyoruz. Biz Yeniden Refah Partisi olarak Kayseri’de 14 Mayıs akşamı çok büyük sürpriz yaparak, hiç kimsenin bize yer vermediği 2 o alır, 5 o alır, 7 o alır diye şans verdiği dönemde göreceğiz ki 14 Mayıs akşamı Yeniden Refah Partisi Kayseri’den yüksek düzeyde temsile sahip olacaktır. Türkiye’de de en az 100 milletvekili ile meclise girecektir diyoruz” ifadelerini kullandı.