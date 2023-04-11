YRP Kayseri Milletvekili Adayları, seçim çalışmasına Yeşilmahalle'den başladı

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri Milletvekili adayları seçim çalışmalarına Yeşilmahalle'den başladı. Vatandaşlarla buluşan adaylar, seçilmeleri halinde yapacaklarını anlattı. 

PAYLAŞ
  • 11.04.2023 15:28
  • Güncelleme: 11.04.2023 15:28
  • 92
YRP Kayseri Milletvekili Adayları, seçim çalışmasına Yeşilmahalle'den başladı

Yeniden Refah Partisi Kayseri adayları 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi’ne sayılı günler kala çalışmalara hızlı başladı. Aday listesinin kesinleşmesinin ardından adaylar ilk teması Yeşilmahalle sakinleriyle kurdu. YRP Kayseri 1’inci sıra Milletvekili Adayı Önder Narin, 2’nci sıra Milletvekili Adayı Ercan Aras, 3’üncü sıra Milletvekili Adayı Ali Rizvan, Milletvekili Adayı Cengiz Gençtürk ve Milletvekili Adayı Yusuf Adıyaman ile Kocasinan İlçe Başkanı Doğan Bozdağan ile Yeşilmahalle’de esnaf ziyaretinde bulundular. Vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen adaylar, seçilmeleri halinde her zaman esnaf ve sanatkârın sıkıntılarını çözme noktasında çaba göstereceklerinin sözünü verdiler. 

Yeşilmahalle’de bir kahvehanede vatandaşlara seslenen YRP 1. Sıra Milletvekili Adayı Önder Narin, 4 yıldır YRP Kayseri İl Başkanı olarak görev yaptığını ve Kayseri’nin sorunları ile ihtiyaçlarını yakından takip ettiğini söyledi. Seçilmeleri halinde 24 saat ulaşılabilecek milletvekillerinden olacaklarını söyleyen Narin, “Yeşilmahalle’de bizler her zaman sizler ile her zaman beraber olarak, partimizin politikaları hakkında bilgiler verdik. Şimdi ise seçime günler kala yine buradayız. İl başkanlığım döneminde nasıl çalıştık ise arkadaşlarımız ile sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmadık ise yine seçim zamanı değil geçim zamanı yanınızda olacağız dediysek de yine seçim dönemi de seçim sonrası da siz vatandaşlarımız ile bir arada olmaya devam edeceğiz. Bizler sizlerden biriyiz. Köylü vatandaşlarız. Diplomalı ulaşılmayan kişilerin milletvekilliği dönemi Kayseri’de bitmiştir. Artık sizin içinizden olan kişilerin meclise gitme zamanı gelmiştir. Kayseri’de siz vatandaşlarımızın sorunlarını en iyi bilen bizleriz. Çünkü bizler bu şehirde yaşayan insanlarız. Bizim partimizin ithal adayları yok. Dışardan gelip navigasyon ile yol bulan adaylarımız yok bizim. Yeşilmahalle’yi bilen, burada nereli vatandaşların oturduğunu, ne işle uğraştığını bilen adaylarımız var. Bizler bu şehrin insanıyız. Bizlerde sizlerin bizlerden faydalanmaları için çalışıyoruz. Bizleri inşallah meclise gönderirseniz sizlerin Ankara’da bir kapısı olacak. Her aradığınızda sorunlarınızı dile getireceğiniz bir kapınız olacak. O yüzden de sizlerin desteğinizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.  

‘YRP, TARIM VE HAYVANCILIKLA UĞRAŞANLARA KUCAK AÇTI’

Kendisinin Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı olduğunu ve tarım ve hayvancılık sektöründen birisi olduğuna dikkat çeken 2. sıra Milletvekili Adayı Ercan Aras diğer partilerin aday listelerinde tarım ve hayvancılık ile uğraşan hiçbir kimsenin aday gösterilmediğini YRP’nin tarım ve hayvancılığa büyük önem verdiğini söyledi. Aras, “Bizim amacımız köylümüzü, çiftçimizi, tarım ve hayvancılık ile uğraşan birilerinin mecliste olarak sektörün sıkıntıları ve taleplerine çözüm yolları aramaktır. Bu sebep ile de Yeniden Refah Partisi bizlere kucak açtı. Yeniden Refah Partisi biz üreticilere, tarım ve hayvancılık ile uğraşan sektör temsilcilerine kucak açarak dedi ki; biz istihdam üretenin, biz ihracat yapanın yanındayız dediler. Bizlere sıralamalarda yer verdiler. Allah’ın izni ile bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yer alarak, sektörün temsilcileri olacağız. Siz vatandaşlarımız sayesinde Mecliste yer aldığımız takdirde, Yeniden Refah Partisi olarak, mazotun vergisini sıfırlayacağız. Gübreyi yüzde elli süspansiyonlu vereceğiz. Bunların hepsi bizim 30 maddelik mutabakat metnimizde de yer almaktadır. Tarım ve hayvancılığa çok büyük önem verilecek. Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan’da buna çok büyük önem vermektedir. Sizlerin desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç, Meclis üyeleri ve aileleriyle iftarda buluştu

Başkan Büyükkılıç, Meclis üyeleri ve aileleriyle iftarda buluştu

YRP Kayseri Milletvekili Adayları, seçim çalışmasına Yeşilmahalle'den başladı

YRP Kayseri Milletvekili Adayları, seçim çalışmasına Yeşilmahalle’den başladı

BBP Milletvekili aday listesinde 2 isim değişikliği

BBP Milletvekili aday listesinde 2 isim değişikliği

Ak Parti'nin İl Başkanı Fatih Üzüm oldu

Ak Parti'nin İl Başkanı Fatih Üzüm oldu

Kayseri'de hükümlülerin eserleri sergilendi

Kayseri'de hükümlülerin eserleri sergilendi

Ayşe Böhürler: 'Ben Kayseri Kızıyım'

Ayşe Böhürler: 'Ben Kayseri Kızıyım'

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

4
Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

5
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy aday adaylığı için istifa etti

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy aday adaylığı için istifa etti

6
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin en genç tıp doçenti

Türkiye’nin en genç tıp doçenti

Baki Ersoy'dan ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Baki Ersoy'dan ihtiyaç sahiplerine yardım eli

DAHA FAZLA
Başkan Yalçın, depremde görev yapan personelini ödüllendirdi

Başkan Yalçın, depremde görev yapan personelini ödüllendirdi

İyi Parti Kayseri'de Havlu Attı

İyi Parti Kayseri'de Havlu Attı

Yüksekten düşen genç yaşamını yitirdi

Yüksekten düşen genç yaşamını yitirdi

Alarm taktırmak isteyenlere ücretsiz keşif imkanı

Alarm taktırmak isteyenlere ücretsiz keşif imkanı

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı Ankara'da yapıldı

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı Ankara'da yapıldı