YRP Kocasinan teşkilatı depremin 13’ncü gününde enkazdan köpek kurtardı

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yıkıma sebep oldu. Bölgede ise arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Örgütü ise deprem bölgesine giderek destekte bulundu. Enkazdan kurtarma çalışmalarının 13’ncü gününde ise YRP Kocasinan teşkilat mensupları, Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan yavru köpeği sağ olarak kurtardı.