YRP'li 3 meclis üyesi hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin süreci başlatıldı

Yeniden Refah Partisi, Melikgazi Belediye Meclis üyeleri Vahap Ekinci, Sebahattin Demirel ve Abdullah Korkmaz hakkında 'Kesin İhraç' talebiyle disiplin süreci başlatıldı.

Yeniden Refah Partisi, Melikgazi Belediye Meclis üyeleri Vahap Ekinci, Sebahattin Demirel ve Abdullah Korkmaz hakkında Yeniden Refah Partisi parti tüzüğüne, disiplin anlayışına ve teşkilat prensiplerine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle disiplin süreci başlattı. Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı sosyal medya hesabından yapığı açıklamada, “ Yeniden Refah Partisi parti tüzüğüne, disiplin anlayışına ve teşkilat prensiplerine aykırı hareket ettikleri değerlendirilen Melikgazi Meclis Üyeleri Vahap Ekinci, Abdullah Korkmaz ve Sebahattin Demirel hakkında” Kesin İhraç” talebiyle disiplin sürecinin başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.

Haber Merkezi

