YRP'li Ekinci, 'Faiz ve krediler şehrimizin geleceğini ipotek altına almak, rehin almak demektir'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Aralık ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 63 asıl ve 28 ek olmak üzere toplam 91 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. YRP Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci ise, “Maalesef ki yine krediler ve faizlerle gündemimizi belirledik. 1 milyar 250 milyonluk bir kredi talebi var. Tabii ki bunu biz tasvip etmiyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak faizin, kredinin her türlüsüne ret oyu vereceğimizi zaten başından beri söylediğimiz gibi yine aynı şekilde tekrarlıyoruz. Çünkü faiz ve krediler şehrimizin geleceğini ipotek altına almak, rehin almak demektir. Çünkü maddelerin içeriğinde bunlar özellikle belirtilmiş. Tabii ki bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Bu konuda biz ana muhalefet olarak bu tarz kredileri kınıyoruz. Bu konuda da CHP'nin de bize destek olmasını, ipotek ve şehrimizin geleceği hakkındaki duruşumuzu desteklemelerini de talep ediyoruz, tabii ki kendilerine de ifade ediyoruz. Hizmetleri geç kalınmış olarak görüyoruz. Şimdi vadedilen kavşaklar, otoyollar; bunları geç kalınmış olarak yorumluyoruz. Çünkü 20 yıl üzeri bir belediyecilik yapan bir iktidar partisinin bu konuları öngörerek daha öncesinden hazırlayıp, hizmete sunması gerekirken şimdi bu zamanda, zor durumlarda krediyle boğuşuyoruz, krediyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu da denk bütçenin oluşmadığını gösteriyor. Bunlar da bize eksi puan kazandırıyor şehrimiz adına. Biz Yeniden Refah Partisi olarak her zaman doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğimizi de ifade ediyoruz” diye konuştu.