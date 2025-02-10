YRP'li Ekinci, 'Kapalı Çarşı'nın tarihi dokusunu tekrardan ön plana çıkarmak gerekiyor'

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkan Yardımcısı, Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Siyasi Gündem’ programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı.

Ekinci, Tarihi Kapalı Çarşının yeniden ayağa kalkması gerektiğini ve tarihi dokunun korunması gerektiğini belirterek, "Kayseri Kalesi’nin şu anda ziyaret edilmemesinin en büyük sebebi tarihi dokunun korunmamış olmasıdır. Şu anda Kalenin içinde ne olduğunu bilmiyoruz tarihimizi anlatan dokular olmalıydı. Kapalıçarşı hakkında da bir önergem vardı. Burada bir gelişme olmadı, yapılmıyor şu anda yıkılma, çökme aşamasında. Kayseri’ye gelen bir insana Kayseri'de nereye gitmek istersin dediğinde meydanda gideceği hiçbir yer yok. Şimdi Türkiye'de ikinci bir kapalı çarşımız var; 900 dükkan ile beraber. Yönetimi ile görüştüğümüzde belediyenin ilgilenmediklerini söylediklerini duyduk. Yapılaşma çok kötü; çatının aktığı, kablolarının çok farklı yönlerden geçtiği, tabelaların fazla olduğu bir yer. En önemlisi dış cephedeki tabela sıkıntısı mevcut. Büyük tabelalardan kaynaklı tabii yapı görünmüyor. Bu durumunun bir an önce ele alınıp sorumlu kimse onların anlaşıp Kapalıçarşı’yı tekrardan ayağa kaldırmak, tarihi dokuyu tekrardan ön plana çıkarmak gerekiyor diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.