YRP’li Ekinci, “Muhalefet yapıyoruz” diyerek belediyeyle iş ilişkisi kuranları ifşa etti

YRP Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci parti içindeki bazı kişileri eleştirdi. Ekinci, muhalefet yapıldığı söylenerek belediye ile iş ilişkisi kurulduğunu iddia etti. Ekinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Siyaset; yalanla, algıyla ve günü kurtaran söylemlerle değil; samimiyet, liyakat ve dava şuuru ile yapılır. Teşkilatı toparlayamayan, söylediği sözlerin arkasında duramayan ve sürekli kendi söylemleriyle çelişen anlayışın başarı üretmesi mümkün değildir. Muhalefet yaptığını söyleyip perde arkasında belediyeden iş takip etmek, kişisel menfaat ilişkileri kurmak ve bunu siyaset adına meşrulaştırmaya çalışmak ne etikle ne de dava ahlakıyla bağdaşır. Siyaset; çıkar kapısı değil, millet adına dürüst duruş sergileme makamıdır. Söylediğiyle yaptığı bir olmayan anlayışın topluma güven vermesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.