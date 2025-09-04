YRP'li Ekinci, 'Özel okullarda öğrenim görmek iki ev bedeline ulaşmaktadır'

YRP Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi Vahap Ekinci, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde okul giderleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ekinci, “2025-2026 eğitim ve öğretim yılı tüm öğrencilerimize hayırlı olsun. Ancak yeni dönemin başlamasıyla birlikte ailelerimizin en büyük kaygılarından biri tekrar gündeme gelmiştir: okul giderleri. Özellikle özel eğitim veren okulların talep ettiği yüksek öğrenim ücretleri, bunun yanı sıra kitap ve yemek adı altında alınan ilave bedeller, velilerimizi ciddi şekilde zor durumda bırakmaktadır. Bir öğrencinin ilkokuldan lise sonuna kadar özel okullarda öğrenim görmesi halinde ödenecek toplam tutar, neredeyse iki ev bedeline ulaşmaktadır.Bu tablo, toplumumuz için kabul edilebilir değildir. Vatan evlatlarının kaliteli ve eşit şartlarda eğitim alması, devletimizin en temel sorumluluklarındandır. Bu nedenle eğitim alanında fırsat eşitliğini zedeleyen yüksek maliyetlere karşı acil ve etkili düzenlemeler yapılması elzemdir” ifadelerini kullandı.