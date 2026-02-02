YRP’li Ekinci, “Toplu iş sözleşmesinde açıklanan rakamla işçinin eline geçen maaş aynı değil”

YRP Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 11 şirket ile Kocasinan, Talas ve diğer ilçe belediyelerini kapsayan yaklaşık 9 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ekinci, sözleşmenin ayrıntılarının tartışmalara yol açtığını ifade ederek kamuoyuna yansıyan rakamlarla fiili durum arasındaki farkın eleştirilere neden olduğunu ifade etti.

Ekinci, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 11 şirket ile Kocasinan, Talas ve diğer ilçe belediyelerini kapsayan, yaklaşık 9 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi sonuçlandı. Sözleşmeyle maaşlar 6 gruba ayrıldı; en düşük maaş 50 bin TL, en yüksek maaş ise 72 bin lira olarak açıklandı. Ancak sözleşmenin ayrıntıları kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Belediye çalışanlarının yaklaşık yüzde 60’ını oluşturan beden işçileri, vasıfsız işçiler, temizlik görevlileri ve benzeri kadroların en düşük maaş grubunda yer alması dikkat çekti. Ayrıca en düşük bin 300 lira sendika kesintisi nedeniyle, 50 bin lira olarak açıklanan maaşın işçinin eline 48 bin 700 lira olarak geçtiği ifade ediliyor. Basında öne çıkarılan 72 bin lira maaşın, toplam çalışanların yüzde 5’inden daha azını kapsadığı belirtilirken, kamuoyuna yansıyan rakamlarla fiili durum arasındaki fark eleştirilere neden oldu. Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın daha önce dile getirdiği “şirket çalışanlarının maaşlarının eşitleneceği” yönündeki açıklamalar yeniden gündeme geldi. Yeni sözleşmeyle maaşların eşitlenip eşitlenmediği ve sendikasız Kaytur gibi şirketlerde çalışan işçilerin bu artışlardan yararlanıp yararlanmayacağı belirsizliğini koruyor. Sözleşmede yer alan 52 yevmiye vaadinin ise toplu mu yoksa aylık maaşlara mı yansıtılacağına dair net bir açıklama yapılmadı. Tüm bu soru işaretleri, imzalanan sözleşmenin çalışanların beklentilerini karşılayıp karşılamadığı yönündeki tartışmaları beraberinde getirdi” şeklinde konuştu.