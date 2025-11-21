YRP'li Meclis Üyesi Ekinci, Büyükşehir bütçesini eleştirdi

Yeniden Refah Partisi (YRP) Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı sonrası Büyükşehir Belediyesi'nin mali durumu ve kentteki bazı temel sorunlar hakkında eleştirilerde bulundu. Ekinci, “Sayıştay raporunun maalesef sunulmadığı bir toplantıyı sona erdirdik. Aslında burada değinmemiz gereken 2 milyar açığın olması ve 360 milyon faizin yer alması. Lakin toplantıda ne hikmetse bunlar görüşülmedi, konuşulmadı. Çok üstünkörü, biraz yüzeysel konuşuldu. Denk bütçenin oluşmadığını, oluşturulamadığını, kırsal belediyelerin borç ödemekten faaliyetlerini yürütemediğini, yeterince turizme destek verilmediğini, ulaşım, trafikte yetersiz kalındığını, üst geçitlerin maalesef olmadığını, kent tanıtımının çok zayıf kaldığını, bir vatandaşın şehir dışından gelip kayseri'de nereye gideceğini, hangi yol güzergahı tarifi olmadan başıboş şekilde kayseri meydanında boş gezmesini tabii ki tasvip etmiyoruz. Bugün organize sanayinin en büyük yoğun illerimizden biri olan Kayseri'nin hızlı treni, otoyolu, otobanı yok. Kartal Kavşağı problemimiz var, yıllardır konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz, bir tarih verilmiyor. Herhalde bu gidişle de 2028'de otobanla, otoyolla beraber kavuşturacaklar. Yani kent adına yapılan aslında çok fazla bir şey yok. Sadece yüzeysel gösterilen bir şeyler var, lakin hep sözde kalınıyor. Her yıl burada biz plan bütçeyi maalesef hoyratça harcıyoruz, denk bütçe oluşturamıyoruz. Kredi çekiyoruz, faiz ödüyoruz ama nereye ne harcıyoruz, hiçbir bilgilendirme yapılmıyor. Maalesef ki ben Kayseri'yi sınıfta kaldı diye düşünüyorum. İnşallah 2026'da takip edeceğiz. 2026'da önerilerimizi, önergelerimizi de sunacağız. Daha iyi bir Kayseri, daha iyi bir kent için, daha iyi bir yaşam için Yeniden Refah Partisi olarak elimizden gelen çabayı göstereceğiz” ifadelerinde bulundu.