YRP'li Meclis Üyesi Ekinci, 'kişisel çıkarlara hizmet eden' kararı reddetti

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül 2025 meclis toplantısında gündeme gelen Talas ilçesi Harman Mahallesi'ne ilişkin imar planı değişikliğine karşı çıktıklarını açıkladı.

Ekinci, “Bu karar; kişilere haksız kazanç ve ayrıcalık sağlaması, gerekçesiz ve kişiye özel plan değişikliği yapılması ve sosyal donatı alanlarının ortadan kaldırılması nedeniyle kamu yararına aykırıdır. Sosyal donatı alanı olarak satılan bir yerin sonradan konut alanına çevrilmesi, hem mevcut hem de gelecek nüfus için ciddi mağduriyetler doğuracaktır” dedi.

YRP Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci, YRP Grubu olarak plan değişikliğine ret oyu verdiklerini belirten Ekinci, meclis görüşmelerindeki tartışmalara da değindi. Ekinci, “Eleştirilerimize cevap verilmek yerine, İmar Komisyonu Başkanı’nın ‘Her soru cevaba layık değildir’ sözleri, meclis iradesine saygısızlıktır. Oy çokluğuyla kabul edilen bu plan değişikliğinin, kamu yararına değil kişisel çıkarlara hizmet ettiği açıktır. Konuyu kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

