YRP'li Müjdeci: Türkiye'nin karşısına üçüncü bir yol inşa edeceğiz

YRP Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, KGC’yi ziyaret etti. KGC Başkanı Metin Kösedağ, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. YRP Genel Başkan Yardımcısı Müjdeci ise, Yeniden Refah Partisi'nin hazine yardımı almadan büyüyen bir siyasi hareket olduğunu belirterek, "8. yılımızı doldurmak üzereyiz. Bu ülkede hazine yardımı almadan ayakta duran, Türkiye'de 3. siyasi parti kuvvetine ulaşan, 700 bin üyesiyle bunu sağlamlaştıran başka bir siyasi hareket yok. Biz vazgeçmeyeceğiz. Milletimizin yüzünü güldürmek için gece gündüz çalışacağız" dedi.

İktidara yönelik eleştirilerde bulunan Müjdeci, "AK Parti'nin gittiği yol yol değil. Gideceğiniz sokağın sonu çıkmaz sokak. Bu çıkmaz sokakta devam ederseniz milletimiz üzülmeye, kan ağlamaya devam edecek. Siz bu ülkede Hz. Ömer'in adaletini uygulayacağız diye iktidara geldiniz. Ama sözleriniz Hz. Ömer, uygulamalarınız turist Ömer. Hiçbir alakası yok" ifadelerini kullandı.

Gençlerin karşı karşıya kaldığı sorunlara dikkat çeken Müjdeci, "Şu anda 20 milyondan fazla sanal kumar bağımlısı var. Bunlar resmi rakamlar. 20 milyon genç demek; evlenemeyecek, ahlakı bozulmuş, kendi babasının eline bakan, çalışarak harçlığını kazanamadığı için bunalıma giren gençler demek. Anadolu'nun birçok ilinde intihar vakaları pik yapmış seviyede" diye konuştu.

Eğitim sistemi ve güvenlik sorunlarını da gündeme taşıyan Müjdeci, "Kendi öğretmenini katleden bir öğrenci zihniyetini yetiştiren Milli Eğitim politikasından bu memlekete hayır gelir mi? Kahramanmaraş'ta, Şanlıurfa'da yaşanan olaylardan sonra hesap verebilen bir ülke olabildik mi? Hayır. Yine suçlu muhalefet, yine en doğruyu yapan iktidar" dedi.

Ekonomik krizin çözümüne ilişkin görüşlerini paylaşan Müjdeci, "Memlekette ekonomik kriz var diyorsunuz. O zaman gelin bu masaya oturun, beraber çözelim diyoruz. 200 milyar dolarlık kaynak paketimiz var. Biz düzeltiriz. Ama nesil ayağımızın altından kayarsa bunun bedelini hiçbirimiz ödeyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Tarım politikalarını da eleştiren Müjdeci, "Adana'da buğday hasadı başladı. Buğdayın rekolte fiyatı 16 lirayken şu anda 11 liraya düştü. Bu buğdayı eken çiftçi seneye ekecek mi zannediyorsunuz? Şeker pancarına kota koyuluyor. Anadolu'daki garip, fakir vatandaşın ektiği tütüne kota uygulanıyor" dedi.

2023 seçim sürecine de değinen Müjdeci, "Sayın Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı adaylığından bir adım geri geldi. Bu ülkeyi FETÖ'cülere, PKK'lılara teslim etmeyelim diye geri adım attı. Kapı kapı gezdik, 'Bir oy Erdoğan'a, bir oy Erbakan'a' dedik. Şimdi utanmadan 'Siz CHP ile berabersiniz' diyorlar. Bizim CHP ile beraber olduğumuza dair bir tane fotoğraf çıkaramazsınız" diye konuştu.

CHP'deki kurultay tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Müjdeci, "Bu süreç CHP'nin iç meselesidir. Yeniden Refah Partisi olarak bunu siyasi mühendislik olarak isimlendiriyoruz. CHP kendi kurultayını dahi yönetemiyor. Kendi içinde problemlerini çözemeyen bir anlayışın devleti yönetmesi mümkün değildir" dedi.

Konuşmasının sonunda partisinin hedeflerini açıklayan Müjdeci, "AK Parti ve CHP'nin yanlışlarını söylüyoruz. İki tarafa da yaranmak zorunda değiliz. Yeni bir yol açacağız. Türkiye'nin karşısına üçüncü bir yol inşa edeceğiz. Bu memleketi kararsızlıktan kurtaracağız. Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı olması için gecemizi gündüzümüze katacağız. Nasıl bugün üçüncü siyasi parti olduysak, inşallah birinci parti olmak için de son nefesimize kadar çalışacağız" ifadelerini kullandı.

(RHA)