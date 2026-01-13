YRP'li Narin, 'Şehir tabelaları siyasi güç gösterisine mi dönüştürüldü?'

Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Önder Narin, Kocasinan Bulvarı’nın isminin Mustafa Elitaş Bulvarı olarak değiştirilmesine tepki gösterdi. Narin, “Kayseri’nin ana arterleri, siyasi sadakat ödüllerinin dağıtıldığı alanlar değildir.Kocasinan Bulvarı, bu şehrin hafızasında yer etmiş, Kayserililerin benimsediği bir isimdir. Bir bulvarın ismini, hiçbir istişare yapmadan, halkın fikrini almadan, kapalı kapılar ardında değiştirmek şehir kültürü ile bağdaştırılamaz. Bugün bir siyasi isimle değiştirilen bulvar, yarın başka bir dönemde yeniden değiştirilecekse; burada kalıcı olan Kayseri değil, iktidar hevesleri demektir. Şehirler kişilere göre şekillendirilmez. Şehirler; tarihine, kültürüne ve ortak hafızasına göre yaşar. Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi ve bu şehrin bir evladı olarak soruyorum ; Kayseri halkına soruldu mu? STK’ların, meslek odalarının görüşü alındı mı? Yoksa şehir tabelaları siyasi güç gösterisine mi dönüştürüldü? Biz bu anlayışı kabul etmiyoruz. Kayseri’nin kimliği, günübirlik siyasi kararlarla aşındırılamaz. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir. Kocasinan Bulvarı’nın adı Kocasinan Bulvarı olarak kalmalıdır. Diğer değiştirilen siyasi isimleri içeren mahaller eski haline döndürülmelidir. Açık ve net söylüyorum; Kayseri sahipsiz değildir. Bu şehir siyasi kararlarla şehirlendirilecek bir siyasi vitrin değildir. Bu yanlıştan derhal dönülmelidir. Şehrimizin onlarca problemi varken bizim gündemimiz bulvar isimleri olmamalıdır” ifadelerini kullandı.