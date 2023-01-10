YRP'li Narin, 'Siyasette yaşanan gergin olayları hiç tasvip etmiyoruz'

CHP Kayseri İl Başkanlığı seçiminde yaşanan olayları hiç tasvip etmediklerini söyleyen Narin, İYİ Parti’nin ise iddialı oldu halde salonlarının boş kaldığını ifade etti.

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, Türkiye’nin ve Kayseri’nin siyasete ısındığını ve seçim dönemine girdiğini söyledi. Bütün partilerin seçim için bir yarışa girdiğini dile getiren Narin, “Bütün partiler seçim ve adaylıklar için ve milletvekili çıkarmak için yarışıyorlar. Yeniden Refah Partisi olarak bizim derdimiz makam ve rakam değil. Bizim derdimiz her zaman için millete hizmet. ‘Milletin kendisiyiz’ diyoruz. Dolayısıyla görüyorsunuz çatışma olmayan veya adaylık sürecinde birbirleriyle hiçbir şekilde çatışma ortamına girmeyen tek parti Yeniden Refah Partisi. Dolayısıyla bizim görüşümüzde öncelikle millete hizmet ve bir partinin çatısı altında dava şuuru vardır. Bizde milli görüş çatısı altında her zaman millete hizmet yolunda devam ediyoruz. Aday olmuşuz, olmamışız bunlar bizim şu anda konuştuğumuz meseleler değil. Biz seçimde öncelikle zafere odaklandık, milletvekili çıkartacağımızı zaten biliyoruz. Genel merkezimiz bu konuda kime görev verdiyse kimi uygun gördüyse biz onu bekleriz ve biat ederiz. O konuda inşallah milletvekili yapabilmek için arkasında saf durur seçimde zaferle çıkmaya bakarız. Yeniden Refah Partisi’nin özelliği budur” şeklinde konuştu.

‘YENİDEN REFAH PARTİSİ BU MİLLETİN ÖZÜDÜR’

Seçim döneminde diğer partilerde yaşanan gerginlikleri tasvip etmediklerini söyleyen Narin, “Diğer partileri görüyoruz bugün CHP’nin olaylarını gördük maalesef hiç yakışmayan olaylar. Hiçbir şekilde tasvip etmediğimiz olaylar. Çok şükür ki partimiz bu konuda çok temiz bir partidir. Diğer taraftan Temmuz ayında tatil zamanı Kayseri’de insanın olmadığı bir zaman herkesin tatilde olduğu bir zaman ve iş güç zamanında Erciyes Kültür Merkezinde Yeniden Refah Partisi olarak kongre yapıyoruz ve salonun yüzde 80 – 90 arasında bir doluluk oranı var. İYİ Parti’ye bakıyoruz ‘Milleti yönetmeye iddialıyız, 6’lı masanın en büyük partisiyiz, Kayseri’de 2 milletvekili çıkartacağız’ diyorlar ama bakıyoruz Kadir Has Kültür Merkezini dolduramıyorlar. Milletimiz de bunu görüyor, yarın göreceğiz ki Yeniden Refah Partisi hem salonları gümbür gümbür patlatacak hem de sahalarda gümbür gümbür bir şekilde yer alacaktır. Ne 6’lı masa ne başka birisi Yeniden Refah Partisi bu milletin özüdür ve seçime yakın bir zamanda seçimden zaferle çıktığımızı herkes görecek. Kayseri’nin artık siyasi haritasını ve konjektörünü sadece biz değiştirebiliriz, bunu görüyoruz. Milletin umudu yönünde sadece Fatih Erbakan var. ‘Seçime tek başımıza gireceğiz’ dedi. Biz ittifaklar konusunda seçim sathı mahalline tam girildiği zaman, seçim tarihi açıklandığı zaman genel başkanımızın kararına bütün teşkilatlar olarak tam bir şekilde uyum ve biat ederiz. O şekilde de genel başkanımızın emri doğrultusunda zafere odaklanırız” ifadelerini kullandı.

‘KAYSERİ’DE BİRİNCİ PARTİ OLACAĞIZ’

Fatih Erbakan’ın arkasında saf tutarak, milletin derdine derman olmaya geldiklerini dile getiren YRP Kayseri İl Başkanı Narin, “3 günlük Kızılcahamam kampı yaptık biliyorsunuz kamp çok verimli geçti ve yeni bir parti olmamıza rağmen salonlar tıklım tıklım doluydu. 81 ilden il başkanlarımız gelerek, orada fikirlerini beyan ettiler. Genel başkanımız 81 il başkanına da 3 gün boyunca kürsüde söz hakkı vererek saygı duyduğunu ve bizim demokrasi anlayışımızın başkaları gibi sadece demokrasi adı altında değil, gerçek demokrasiyi uyguladığını kanıtlamış oldu. Biz Fatih Erbakan’ın arkasında saf tutarak, milletin derdini biliyoruz ve milletin derdine derman olmaya geliyoruz. Asgari ücretlisi, memuru, emeklisi, çiftçisi, köylüsü hepsi bizi bekliyor. Bizi beklediklerinin farkındayız. Biz çatışma siyasetinde değiliz, görüyorsunuz diğer partiler çatışırken biz buradayız. Diyalog ve kardeşlik çerçevesinde diyoruz ki burada gelecek var burada umut var. Fatih Erbakan bu milletin yeni yüzyılındaki Cumhurbaşkanı ve İslam ümmetinin lideridir. Dünyadaki tüm İslam aleminin ayrıca 8 milyar insanın da umududur. Çünkü bizde önce adalet ve liyakat vardır. Diyoruz ki biz Yeniden Refah Partisi olarak Kayseri’de kendimizi biliyoruz ne yapacağımızı biliyoruz, kaç milletvekili çıkaracağımızı biliyoruz ve az kaldı herkesin dediği gibi biz geliyoruz. Yeniden Refah Partisi artık bundan sonra Kayseri’de ve Türkiye’de söz hakkına sahiptir ve iktidarın en büyük adayıdır diyoruz. Bütün halkımızı da bizi izlemeye ve bizimle birlikte yol yürümeye davet ediyorum. Seçimler çok yakın ve biz projelerimizde yakında insanlarımızın, milletimizin karşısına çıkacağız ve Kayseri’de iyi bir milletvekili oranı çıkartarak, birinci parti olacağız diyorum” diye konuştu.