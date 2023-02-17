YRP'li Önder Narin, '100 çadır bulunan bir çadır kent kuruyoruz'

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, Depremin yaşandığı andan itibaren her zaman ellerinden geldiğince devletin ve milletin yanında yer aldıklarını söyledi Narin ayrıca, afet bölgesindeki çalışmalarının hala devam etiğini Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı ile beraber Kahramanmaraş'ta 100 çadırlık bir çadır kent kurduklarını ifade etti. 

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  • 17.02.2023 19:11
  • Güncelleme: 17.02.2023 19:11
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YRP'li Önder Narin, '100 çadır bulunan bir çadır kent kuruyoruz'

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yıkıma sebep oldu. 38 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, bir taraftan da yaraların sarılması için çalışılıyor. Depremin yaşandığı andan itibaren her zaman ellerinden geldiğince devletin ve milletin yanında yer aldıklarını söyleyen Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, parti olarak sahaya çıktıklarını, yardım ekibinde olan kişileri ise direk Kahramanmaraş ve Malatya olmak üzere yönlendirme yaparak arama kurtarma ekibine katıldıklarını dile getirdi. Narin, “Biz Yeniden Refah Partisi olarak böyle afetlerin bir daha yaşanmaması için, gece gündüz dualarımızı sürdürüyoruz. Teşkilat olarak hep birlikte milletimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Afetin yaşanmış olduğu ilk gün olan 6 Şubat itibariyle yaşanan felaketle alakalı Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile iletişime geçtik. Yeniden Refah Partisi Teşkilatları olarak ‘Her zaman için yardıma ve hizmete hazırız, elimizden ne geliyorsa, gücümüz neye yetiyorsa devletimizin yanındayız ve milletimize derman olmak için buradayız’ dedik. Sağ olsunlar AFAD da buluştuk ve orada gerekli şekilde koordinasyonları sağladık sonrasında bizler parti olarak sahaya çıktık. Bizim yardım ekibinde olan arkadaşlarımızı direk Kahramanmaraş ve Malatya olmak üzere yönlendirme yaptık ve aynı gün gönderdik. Siyaseti bir kenara bıraktık ve vatandaşımızın derdine nasıl derman oluruz, nasıl bu yarayı birlikte sararız diye devletimizle kol kola girerek inşallah elimizden gelenin en iyisini yapmak için gece gündüz gayret ettik. Parti binamızı depremin ilk gününden itibaren yaklaşık 24 saat boyunca nöbette. Hala da devam ediyor ve biz yaraları sarana kadar da bu şekilde 24 saat nöbet sistemi ile devam edeceğiz. Bir sürü vatandaşımızın derdine derman olduk. Afet bölgesindeki çalışmalarımıza hala devam ediyoruz. İstanbul İl Başkanlığımız ile beraber şu anda Kahramanmaraş’ta 100 çadırlık bir çadır kent kuruyoruz. Valimiz bize orada gerekli yardımlarda bulunuyor, kendisine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.  

‘BU DÖNEMDE SİYASETTEN UZAKLAŞIP VATANDAŞIMIZI BÖLME KONUSUNDA HİÇBİR GİRİŞİMDE BULUNULMAMALI’

Bu dönemde siyasetten uzaklaşıp vatandaşımızı bölme konusunda hiçbir girişimde bulunulmaması gerektiğini söyleyen Narin, “Genel Başkanımızın ilk günden beri, bir an önce tedbirler alınmalı, bunlar yapılmalı diye söyledi çok haklıydı. Genel Başkanımız da sağ olsun devletin yanında olduğunu ve bir liderin nasıl olması gerektiğini herkese gösterdi. Bu dönemde siyasetten uzaklaşıp vatandaşımızı bölme konusunda hiçbir girişimde bulunmamalarını rica ediyorum. Afetin boyutu çok felaket düzeyde ama elinden geleni yapmıştır devletimiz bu konuda da Türkiye Cumhuriyeti devletini ayrıştırma yönünde, farklı mecralara çekme yönünde ki oluşumlardan da uzak durmak gerekiyor ve hep birlikte bu süreci atlatıp ondan sonra siyasi arenaya girince tabi ki eleştiriler yapılabilir o zaman bu konular konuşulabilir ama şu anda vatandaşımızın canı yanıyor, evleri gitmiş, barkları gitmiş, hayatı gitmiş ve biz neler konuşuyoruz. Genel Başkanımız Fatih Erbakan, bir afet bakanlığı kurulsun da demişti. Haklı olduğu da şu anda ortaya çıktı. Şimdi de Afet bakanlığı konuşuluyor. Şimdi İstanbul depremi konuşuluyor, hala erken. Önlem ne gerekiyorsa bizim onu almamız gerekiyor” diye konuştu. 

‘BİR AN ÖNCE YATAY MİMARİYE GEÇİLMELİ’

Kayseri’de de müteahhitler ev yaparken ya da belediyeler izin verirken bir kez daha düşünülmesi gerektiğini ifade eden Narin, artık dikey mimariden yatay mimariye geçilmesi gerektiğini söyledi. Narin konu hakkında şöyle konuştu: “Kayserimizde de gördük ki yıkıntı yok ama biraz daha şiddetli bir deprem olmuş olsaydı belki burada da afetin boyutu değişecekti. İş olup bittikten sonra da beton şöyle böyle konuşulmasına da hiç gerek yok. Daha önce ruhsat verirken, beton alırken bunları denetleyip vatandaşımızın sağlığını koruyacak şekilde hayatına kastetmeyecek şekilde binaların yapılması lazım. Dikey mimariden bir an önce vazgeçilip yatay mimariye geçilmesini ivedilikle dikey mimarinin yasaklanması, belli bir kattan sonrasının yasaklanmasını arzu ediyoruz. Allah milletimizi var etsin, devletimizi var etsin. Bir daha da bu afetlerden de inşallah korusun. Biz milletimizin yanındayız, Yeniden Refah Partisi olarak buradayız, vatandaşlarımız bize ulaşırsa ne ihtiyaçları varsa elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Devlet millet var olsun. Vatan sağ olsun.”

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