YRP’li Önder Narin, “Bu seçim Türkiye'nin kaderinin seçimi olacak”

Narin, “Bu seçim diğer seçimlere benzemeyecek Kayseri'nin seçimi olacak Türkiye'nin kaderinin seçimi olacak o yüzden bu seçime vatandaşlarımız ve siyasetçiler olarak azami önem göstermemiz lazım” dedi.

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, gerçekleşen seçimlerin daha önceki seçimlere benzemeyeceğini söyledi. Bu seçimin Türkiye’nin kaderini belirleyeceğini ifade eden Narin, “Bu seçim diğer seçimlere benzemeyecek Kayseri'nin seçimi olacak Türkiye'nin kaderinin seçimi olacak o yüzden bu seçime vatandaşlarımız ve siyasetçiler olarak azami önem göstermemiz lazım. Seçeceğimiz kişiyi, seçeceğimiz insanları ve milletvekillerimizi bu şehre yakışır genç vizyoner olan arkadaşlarımızdan seçmemiz gerekir. Bu ülkeyi yönetecek yeni Bir liderin de genç ve vizyoner olması ve Fatih Erbakan olmazsa açısından seçiminizi yapmanızı temenni ediyoruz. Biz Yeniden Refah Partisi Kayseri teşkilatları olarak geçen haftadan itibaren seçim startını verdiğimizi söylemiştik ve hızlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Diğer partiler sadece adaylık çalışmasıyla geçerken bizler seçimi kazanmanın nasıl olacağını, milli görüş teşkilatları olarak çok iyi bildiğiniz için biz o yönde çalışmalarımızı yapıyoruz. Teşkilatlarımız seçime hazır Kayseri'nin istediğini biliyoruz, Kayseri'nin kimleri istediğini biliyoruz nasıl Kayseri istediğini biliyoruz ve yakın zamanda inşallah hep birlikte projelerimizi de paylaşarak Kayseri'nin değişimini ve dönüşümünü hep birlikte sağlayacağız” şeklinde konuştu.

‘KAYSERİ’Yİ YÖNETENLER DEPREME HAZIR MI?’

Kayseri’de halkın yaşantısına dokunan yatay mimarı ile ve depreme dayanıklı binalar yapmak gerektiğini dile getiren Narin, “Kayseri’yi yönetenler depreme hazır mı? Hangi hazırlıklar yapıldı? Hangi çalışmalar yapıldı? Sel felaketi olan yerlerde altyapılar yapıldı mı? ya da deprem bölgesi olan Kayserimizde depreme hazırlık yapıldı mı, binalar ona göre yapıldı mı? onu düşünmemiz lazım. Diyoruz ki biz artık halkımızın depremde ve bu tür felaketlerde can kaybının çoğalmasına engel olalım. Tedbirimizi önceden alırsak hiçbir şey olmaz. Gördüğümüz gibi anlık bir anda bizi yatağımızda yakalayabiliyor ve biz bunu hazırlıklı olmalıyız. Kayseri'nin her tarafını yüksek binalarla donatmak şehircilik değildir. Halkın yaşantısına dokunan binalar yatay mimarı ile ve depreme dayanıklı binalar yapmak bizim yegane görevimizdir” ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi olarak Kayseri’ye rantsal değil kentsel dönüşümü armağan edeceklerini söyleyen Narin, “Bu şehirde hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak inşallah. Yüksek binalar yapmak yerine biz gerçekten imarını, tamirini tekrardan yapacağız ve mimari açıdan yeni bir yön çizerek sizlere yakışır bir yaşam tarzını Kayseri'de oluşturacağız. Bu vesile ile de yaşadığımız depremde yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu tür depremlerin olmamasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.