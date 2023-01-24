YRP'li Önder Narin'den Kur'an yakılması olayıyla ilgili miting teklifi

 Türkiye gündemini değerlendiren Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik tepsini ve çağrısını dile getirerek 'Kafalarını da kırarız ellerini de kırarız. Kayseri olarak büyük bir miting düzenleyelim. Meydanı gümbür gümbür inletelim' dedi. Narin, mecliste olan EYT yasasıyla ilgili de konuştu. 

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  • 24.01.2023 05:26
  • Güncelleme: 24.01.2023 05:26
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YRP'li Önder Narin'den Kur'an yakılması olayıyla ilgili miting teklifi

YRP Kayseri İl Başkanı Önder Narın, gündemdeki konuları değerlendirdi. Meclis’te komisyona havale edilen EYT Yasası’yla herkesin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini vurgulayan Narin “Yeniden Refah Partisi Genel Başkanımız Fatih Erbakan, EYT yasası gündeme geleli birkaç konuya değiniyor ve üzerine basa basa söylüyor. Diyor ki; ‘Her şeyde adalet olması lazım.’ Bizim sloganımız ‘yönetimde adalet paylaşımda adalet.’ EYT konusu bir haktı, verildi hayırlı uğurlu olsun. Biz bu konuda noter tasdikli belgemizi vermiştik. Ama düzenlemelerde çok büyük eksiklikler var. 8 Eylül’de sigortalı olan bir kişi 45 yaşında emekli oluyorsa 9 Eylül’de sigortalı olan bir kişi 29 yıl sonra emekli oluyor. Bu adalet değil. 10 Eylül’de olan da 11 Eylül’de olan da emekli olabilmeli. 8 Eylül’de sigortalı olan bir kişinin 2000 yılı öncesine kadar Eylül, Ekim, Kasım, Aralık hangi tarihte olursa olsun 29 yılını çalmış oluyorsunuz. Dolayısıyla biz şunu söylüyoruz; 2000 yılından önceki yasayı düzenliyorsanız buna göre adaletli bir şekilde tekrardan düzenleme yapmanız lazım. Resmi bir şekilde EYT’yi mecliste geçirmeden önce bu kardeşlerimizi dikkate almanız gerekiyor. 8 Eylül’de sigortalı olmamışım 9 Eylül’de olmuşum benim günahım ne, 20 yılım çalınıyor. Bu duruma kademeli bir sistem getirilmesi ve herkesin mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

‘KAFALARINI DA KIRARIZ ELLERİNİ DE KIRARIZ’

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması olayı hakkında da konuşan YRP Kayseri İl Başkanı Narin, olayı kınamak için Kayseri’de miting yapılmasını teklif etti. Narin, “Hiçbir siyasi, hiçbir devlet benim kutsalıma el uzatamaz. Benim Kur’an-ı Kerim’ime el uzatamaz. Ben buradan devletimize ve bütün İslam alemine özellikle de Kayseri halkına sesleniyorum; Hiçbir siyasi ayrım gözetmeden gelin birlik olalım. Çünkü din bizim dinimiz, Kur’an-ı Kerim bizim kutsal kitabımız. Ona el uzatanların elini kırmaya gücümüz yetmiyor mu? Yeter. Kafalarını da kırarız ellerini de kırarız. Kayseri olarak büyük bir miting düzenleyelim, biz burada öncülük etmiş olalım. Meydanı gümbür gümbür inletelim. Biz Yeniden Refah Partisi olarak bununla alakalı bir program yapmayı düşünüyoruz. Bunun tarihini de bildireceğiz” şeklinde konuştu.

1ha

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