YRP’li Önder Narin; “Kayseri’nin özlemiş olduğu genç ve dinamik kadroyla yola çıkacağız”

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, seçim hazırlıklarına girdiklerini ve çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Seçim startını Genel Başkanımızın Ankara Arena’da söylemiş olduğu ‘Bugünden itibaren seçim başlamıştır’ sözüyle sahalara çıktık diyen Başkan Narin “Bütün Kayseri ve 81 İl teşkilatı olarak seçim çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Ve şunu gördük ki Yeniden Refah Parti’mizin seçimde baraj diye bir sorunu söz konusu değil. Ve 84 bin gönüllü insanımızla Ankara Arena’da biz bunun mesajını gümbür gümbür güçlü bir şekilde verdik. Ve Yeniden Refah Parti’sinin iktidara aday olduğunu, yönetimi teslim almaya geldiğini, güçlü kadrolarla bu ülkeyi yöneteceğini orada güçlü bir şekilde duyurmuş olduk. Kayseri’den kaldırmış olduğumuz 25 otobüs insanımızla büyük bir başarı elde ettik” şeklinde konuştu.

13’ÜNCÜ CUMHURBAŞKANI’MIZ BELLİDİR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın 13’üncü Cumhurbaşkanı olacağını ifade eden Başkan Narin, “Artık diyoruz ki alternatifiniz belli. Yeniden Refah Partisi köklerinden yeniden doğdu ve geldi. 13’üncü Cumhurbaşkanı’mız bellidir. 2’nci Başkanımız yine bellidir, bu da Fatih Erbakan’dır diyoruz. Bu konuda da diğer siyasi partiler sadece aday kim olsun, milletvekilimiz kim olsun tartışmaları içerisine girmişken biz milletimizin karşısına çıkacağız. Diyeceğiz ki biz, bu şekilde projelerle bunlarla çıktık. Aday profilimiz budur, genç ve dinamik adaylarla Kayseri’nin özlemiş olduğu genç adaylarla yola çıkacağız. Yeni kadrolarla seçime Yeniden Refah Partisi’ne yakışır kadrolarla gireceğiz. Kayseri bizi özledi, Kayseri refahı özledi. Dolayısıyla biz de Kayseri’yi biliyoruz. Kayseri’de yaşıyoruz. Navigasyonla mahalle bulmuyoruz. Vekillilerimiz de Kayserili olacak. Kayseri olması şart değil burada yaşayan bütün mozaikten insanların bize oy vermesini göreceğiz. Kayseri’de siyasi haritanın ve siyasi erkin değişeceğini biz kanıtlayacağız” ifadelerini kullandı.