YRP’li Önder Narin, “Seçimi Yeniden Refah Partisi belirleyecek”

Narin, “Yeniden Refah Partisi olarak bütün ittifaklardan teklif alıyoruz. Çünkü seçimi Yeniden Refah Partisi belirleyecek. Dolayısıyla herkes bizimle ittifak kurmak istiyor. Ama biz diyoruz ki; hiçbir ittifakta yer almayacağız” dedi.

Türkiye 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere odaklandı. Kayseri’de de seçimler için hareketlilik başladı. Seçim çalışmalarından bahseden Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, seçim çalışmalarına hızlı başladıklarını belirtti. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Meydanı’nda açtıkları standın yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Narin, “Cumhuriyet Meydanında geçen açtığımız stant da neredeyse izdiham yaşanıyordu. Yeniden Refah Parti üyeliklerine vatandaşlarımız akın akın koşuyor. Sahada artık bunun meyvelerini almaya başlıyoruz. Yanımızda sağımızda solumuzda diğer partilerin stantları var. İnsanlar koşa koşa bize üye olmaya geliyorlar. Çünkü insanlar diğer partilerden göreceğini gördü alacağını aldı ve artık bir alternatif arıyorlar. İnsanlar, çare olarak, yeni bir kan olarak Fatih Erbakan’ı ve Yeniden Refah Partisini görüyorlar. Dolayısıyla biz seçim çalışmalarına hızlı girdik. Fatih Erbakan’ı Cumhurbaşkanı yapana kadar bu çalışmalarımız devam edecek. Diğer partiler sadece konuşurken bizim ilk 100 gün icraatları programımızı kitaplaştırdık. Yakın zamanda bizim projelerimizi 100 günde, 200 günde, 300 günde ne yapacağız, kurtuluşu nasıl göstereceğiz size bunları hazırladık. Ve ne kısa sürede de bütün vatandaşlarımıza harfi harfine anlatarak, köy kasaba, kahvehane demeden her tarafta sizlerle buluşup projelerimizi anlatacağız. Sizler de diyeceksiniz ki ‘evet bizim aradığımız parti bu, benim maddi manevi kurtuluşum Yeniden Refah Partisidir’. Kayıtsız şartsız oylarınızı vereceksiniz. Oylarınıza talibiz, biz sahada görüyoruz bize olan teveccühü biliyoruz. Biz de bundan gayet memnunuz. Geliyor gelmekte olanı beklemenize gerek yok biz geldik. İnşallah huzuru mutluluğu maneviyatı biz getireceğiz diyoruz. 54’üncü hükümet döneminde yapılan icraatlarına, biz 13’üncü Cumhurbaşkanı 2’nci Türkiye Başkanı olarak Fatih Erbakan 5 katının daha fazlasını size vadediyoruz” şeklinde konuştu.



‘HİÇBİR İTTİFAKTA YER ALMAYACAĞIZ’

Partisine gelen ittifak teklifleri hakkında konuşan Narin, “En önemli nokta olan ittifaklar konusunu herkes bize soruyor. Yeniden Refah Partisi olarak bütün ittifaklardan teklif alıyoruz. Çünkü seçimi Yeniden Refah Partisi belirleyecek. Dolayısıyla herkes bizimle ittifak kurmak istiyor. Ama biz diyoruz ki; hiçbir ittifakta yer almayacağız. Biz milletimizle ittifak kurduk. Ve tek başımıza seçime girerek milletimizle birlikte seçime tek başımıza gideceğiz. Şu anda hiçbir şekilde hiçbir ittifakta değiliz. Ama seçim sathına girdik Genel Başkanımız ne karar verirse ona tabi oluruz. Seçime tek başımıza girecek gibi çalışıyoruz, tek başımıza da bu seçim zaferini alacağımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.