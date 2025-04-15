YRP'li Turaç, 'Kartal kavşağı projesi yapılmayacaksa rafa kaldırılsın'

Yeniden Refah Partisi(YRP) Kayseri İl Başkanı Abdullah Turaç, yaptığı basın açıklamasında, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın 2019 seçimlerinde kamuoyuna sunduğu vizyon projelerin büyük çoğunluğunun hayata geçirilmediğini belirterek eleştirilerde bulundu. Turaç, “Aradan geçen 6 yıla rağmen Başkan Büyükkılıç’ın söz verdiği projelerin neredeyse hiçbiri yapılmamış, bazıları ise başlamış olmasına rağmen yarım bırakılmıştır. Bu durumun takdirini Kayseri halkına bırakıyoruz. 2019’da söz verilen Suriçi Kentsel Düzenleme Projesi kapsamında Meryem Ana Kilisesi, Camikebir ve Kapalı Çarşı çevresinde kentsel dönüşüm yapılacağı duyurulmasına rağmen bu alanlarda hiçbir faaliyet başlatılmadı” ifadelerinde bulundu.

‘SPOR PROJELERİNİN HİÇBİRİ HAYATA GEÇİRİLMEDİ’

Turaç, Erkilet raylı sistem projesinin 2019’da vaat edildiğini, ancak bugüne kadar hiçbir ilerleme kaydedilmediğini de belirterek, “Bu durum, belediyenin büyük yatırımlara finansal kaynak ayırmakta zorlandığını açıkça göstermektedir. Kartal kavşağı projesinin ise artık dile getirmekten biz utanır olduk. Bu projenin yapılacaksa eğer bir an önce yapılması yapılmayacaksa da artık tamamen rafa kaldırılmasına bekliyoruz. Çünkü bizler Bu projenin Kayseri'nin trafik problemini tamamıyla ortadan kaldıracağına inanmıyoruz. Germir Su Sporları Merkezi, AKÜ Açık Buz Pateni, Mimar Sinan Parkı Kapalı Tenis Kortları ve Uluslararası Erciyes Maratonu gibi spor projelerinin hiçbiri hayata geçirilmedi. Ayrıca Erciyes Üniversitesi ile yapılan protokol doğrultusunda inşa edileceği duyurulan iki öğrenci yurdu için de herhangi bir adım atılmadı” şeklinde konuştu.

‘HASTANE VAADİ SÖZDE KALDI’

Öte yandan yapılması planlanan hastanenin yapılmadığını ifade eden Turaç, “Yine Ali Dağ teleferik yapım iş ile alakalı da herhangi bir adım atılmamıştır. Ayrıca sağlık alanında Doğu bölgesine bir bölge hastanesi yapılması vaat edilmiş lakin bu da vaatler arasında sözde kalmıştır. Kentsel düzenlemede ise Kayseri tam anlamıyla sınıfta kalmıştır. Çarpık yapılaşma neticesinde 8.2 kat ortalaması ile Türkiye'nin en yüksek katlı illeri arasında zirveye oturmuştur. Sahabiye kentsel dönüşüm, argıncık kentsel dönüşüm, Hacılar kentsel dönüşüm, balıkçılar çarşısı yapım işi, Küçük Mustafa kentsel dönüşüm, Çarşı işi düzenleme projelerinin ise neredeyse ismi dahi unutulmuş durumdadır. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın 2019-2025 faaliyetleri gözden geçirildiğinde neredeyse vaat etmiş olduğu projelerin tamamını yapmadığı başladığı projeleri de yarım bıraktığı ortadadır. Siyaset ağızdan çıkan söze itibar eder biz siyasiler vermiş olduğumuz sözler ile itibar görürüz tekrar itibar görmek istiyorsanız bu projeleri bir an önce hayata geçirin. Halkımıza refaha erdirecek yaşamını kolaylaştıracak durumlarını iyileştirecek önlemler almaktan lütfen kaçınmayın” diye konuştu.