YRP Melikgazi 'Partimize olan ilgi ve katılımlar her geçen gün artıyor'

Yeniden Refah Partisi Melikgazi Meclis üyeleri, Kasım ayı Meclis Toplantısı’na partiye yeni katılan meclis üyesi Şaban Cıngıllıoğlu ile birlikte katılım sağladı. Toplantıda, Yeniden Refah Partisi Melikgazi temsilcileri, Melikgazi halkının talep ve sorunlarını gündeme taşımaya devam ettiklerini belirtti.

Yeniden Refah Partisi Melikgazi Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada; “Partimize olan ilgi ve katılımlar her geçen gün artıyor. Bizler, Melikgazi’nin daha yaşanılabilir, daha modern bir görünüme kavuşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Melikgazi’yi seviyoruz, Melikgazi için çalışıyoruz.” ifadelerine yer verildi.