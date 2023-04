YRP Milletvekili Adayı Narin, “Bütün eksikleri gidermek ve tamamlamak için Cumhur İttifakı’ndayız”

YRF Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Önder Narin, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Yol Açık’ programına konuk oldu. Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram ve moderatör Halil İbrahim Öztürk’ün sorularını yanıtlayan Narin, neden Cumhur İttifakı’na girdiklerini açıkladı. Prensiplerini uygulayabilecekleri bir ittifakta yer almak için Cumhur İttifakı’na geçtiklerini söyleyen Narin, “En çok merak edilen konu ‘20 yılın günahına ortak olmayacağız’ dedikten sonra Cumhur İttifakına katılmamız oldu. Biz 2018 yılında kurulduğumuzdan beri her yayında genel başkanımız ve biz diyorduk zaten kendimiz seçime gireceğiz. Kendi logomuzla, amblemimizle seçime girip en yüksek oyu alıp iktidara biz geleceğiz diyorduk. Tabi seçimler konuşulmaya başlayıncaya kadar biz yine aynı şekilde devam ettik. Bütün illerimiz ve ilçelerimizde teşkilatlanmayı tamamladık. Parti programımızı seçim 8 tane ekonomi ile ilgili kitabımızı Türkiye’yle alakalı projelerimizi hazırladık. Biz seçime hazır bir hale geldik. Dolayısıyla bu doğrultuda da üye sayısı çok artmaya başladı. Biz kendimiz girecektik. Fakat genel başkanımızın her konuşmasında, geçmiş videolarına da bakarsak bizimde aynı şekilde programlara konuk olduğumuz zaman şunu söylerdik biz her zaman milli görüş prensiplerimiz var. Bizim olmazsa olmazımız, kırmızı çizgilerimiz var. Bunlar nerede daha kolay bir şekilde uygulanabilirse, biz değil kim uygularsa biz o ittifakla zaten yer alırız diyorduk. Dolayısıyla bunun ismi yoktu yani Millet İttifakı ya da Cumhur İttifakı diye bir ismi yoktu. Fakat bizim olmazsa olmazımız 30-40 maddelik milli görüş prensipleri vardı. Genel bir pazarlık hiç olmadı. Sadece 30 maddelik pazarlıktı. Yani milletvekilliği, bakanlık, yardımcılık yani diğer altılı masadaki gibi bir pazarlık olmadı. Sadece AK Parti tarafından teklif geldi. Bizim genel başkanımızda dedi ki ben aslanlar gibi kendi logomla, kendi amblemimle, kendi adaylarımla, ismimle gireceğim. Ben bu konuda kararlıyım dedi. Bir şekilde milletvekilliği ya da cumhurbaşkanlığı yardımcılığı gibi bir pazarlık yapılmadı. Öncelikle Sayın Binali Yıldırım bize teklifi getirdi. Biz size cevap vereceğiz dedik. Bu mutabakat metninde bir sıkıntı var mı dedik. Onlar da herhangi bir problem yok dedi. Aradan 1 hafta geçmesine rağmen bir imza altına alınmadı. Yani gelin hallederiz, bakarız gibi sözler söylendi. Öyle olunca da biz de, hayır biz milli görüş prensiplerini nerede uygularsak orada olacağız. Bir ittifak kuracaksak ilkeler düzeyinde, ilkeler niteliğinde anlaşacağız ve bu ilkeler üzerinde anlaşamazsak ittifak olmayacağız dedik. Ama bunu imza altına anlaşma metni olarak yapalım. Yani biz ittifaka girdik. Cumhur İttifakına girdiğimiz için, geçmişte söylediğimiz ‘20 yıllık günahlara ortak olmayacağız’ söyleminin bir karşılığı olması lazımdı, biz günahları sevaba çevirmek için varız. Yanlışları düzeltmek için o maddeler var. Dolayısıyla bizim görevimizde yanlışa yanlış. Doğruya doğru demekti. Bizim muhalefet anlayışımız da budur. Biz bütün eksikleri gidermek için ve tamamlamak için biz bu ittifaktayız. Biz de bu ittifaka girerken de bu maddeleri imza altına alındı. Bizim kaç tane milletvekili çıkaracağımız hiç belli değil. Belki 100 tane çıkaracağız belki 1 tane çıkartacağız. Biz sadece o ilkeler üzerinde anlaşacağız ve Cumhur İttifakına girdik. Cumhur İttifakına girmemizdeki en büyük sebepte 30 maddemiz hariç, altılı masanın bizim ilkelerimizin tamamının karşı şekilde savunmasıydı” şeklinde konuştu.



6’lı masanın tek derdiğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı indirmek olduğu söyleyen Narin, “Bu masa da bizim yapacağımız dediğimiz mutabakat metninin tam tersi fikirlere sahip partiler birleşmiş. Tek amaçları Tayyip Erdoğan’ı indirelim de kim gelirse gelsin. Bu milletin Cumhur Başkanına bu kadar saldırmaya gerek var mı? Gerek yok. Dış güçler dediğimiz de her zaman söylenen Erbakan Hocamızın dediği de Siyonistler, emperyalistler, FETÖ destekli yapılar, insanlar, bunların Türkiye üzerindeki kurmak istedikleri planlar birleştiği için biz de ya bu ülkenin kazanımlarının tamamını yok etme derdine düştüler. Genel Başkanımız Fatih Erbakan ile birlikte çok büyük bir rüzgar yakaladık. Bu rüzgarda inşallah milli görüş prensiplerinin gerçekleştirileceği bir ortam olarak Cumhur İttifakında büyük bir oy oranıyla inşallah Kayseri ve diğer iller ile meclise girebilirsek 50 maddelik daha ileriye dönük bu milletin refahına, aile yapısına yönelik her şeyi inşallah birlikte yapacağız. Millet İttifakından da daha önce bir talep geldi. Fakat prensiplerimiz uyuşmadığı için bir araya gelmedik. Bizim beklentilerimizi en iyi anlayacak ittifak Cumhur İttifakıdır” ifadelerini kullandı.

‘TEK BİRLEŞTİĞİMİZ NOKTA RECEP TAYYİP ERDOĞAN’I SEÇTİREBİLMEK’

Yeniden Refah Partisi olarak sadece oylarını Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a vereceklerini ama milletvekili seçimlerinde kendi partilerinden liste çıkardıklarını belirten Narin, “Erbakan hocamızın İstanbul’dan AK parti listelerinden aday oldu olarak yanlış algılayanlar var. Bizim komple AK Parti listelerinden girdiğimizi düşünen seçmenlerimde var. Biz burada şunu açıklığa kavuşturmamız lazım. Biz sadece oyumuzu Yeniden Refah Partisi olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğiz. Ama milletvekilliğine geldiğimizde 81 ilde 922 ilçede kendi adaylarımızı destekleyeceğiz. Cumhur İttifakının oy pusulasında 3’üncü sırada Yeniden Refah Partisi olarak varız. Vatandaşlarımızdan ricamız şu, Ak Partiye oy verdikleri zaman ya da Cumhur İttifakından her hangi bir adaya oy verdikleri zaman Cumhurbaşkanına oy verdik sanıyorlar. Öyle bir izlenim değil herkes kendi logosuyla, herkes kendi partisiyle çıkarabildiği milletvekili sayısını çıkaracak. Bizim tek birleştiğimiz nokta Recep Tayyip Erdoğan’ı seçtirebilmek” diye konuştu.

