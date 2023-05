YRP Milletvekili Adayı Narin: “Kayseri’nin trafik sorunu var, metro talebinin takipçisi olacağım”

Yeniden Refah Partisi Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Önder Narin Kayseradar ve Radyoradar ortak yayınında ‘Konuşacaklarımız Var’ programına katılarak Moderatör Salih Zeki Çetin ve Melih Kamış’ın sorularını yanıtladı. Narin, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde yeterli oyu alarak milletvekili seçildiği takdirde Kayseri’den kopmayacağını ve vatandaşların her zaman kendisine ulaşabileceğini belirtti. Narin, “Yeniden Refah Partisi’nin 4 yıldır Kayseri İl Başkanıydım. Sosyal medya profilime bakarsanız 4 yıldır ne yaptığımı sadece seçim zamanı değil geçim zamanı da yanınızda olduğumu göreceksiniz diyordum, halkımız da bunu inceleyip görüyor. 4 yıl önce ne isem şimdi de aynıyım. Eğer Kayseri’den milletvekili seçilirsem Kayseri’de şu ana kadar görmüş oldukları milletvekili profilinden çok farklı bir profil çizeceğim ve iddialıyım. Kayseri’den uzaklaşmayacağım. Aynı hayatıma, yaşantıma devam edeceğim çünkü ben bir Kayseri Milletvekili olacağım yani yaşamadığım şehirde milletvekilliği yapmam çok da doğru değil. Yaşadığım şehrin sorunlarını bilmeyeceksem neden vekil oluyorum? O yüzden oy verirken bu kriterlere dikkat edilmelidir. Her sokakta, caddede her zaman bir insanın karşısına çıkacağım yani diyecekler ki bu bizim vekilimiz. Vatandaştan kendimi soyutlamayacağım. Kayseri’de sosyal ve kültürel yapıyı sosyo-politik yapıyı yeniden yapılandıracağım. Gençlerimiz sadece Talas’taki kafelere mahkum olmayacaklar” ifadelerini kullandı.

‘KAYSERİ’YE METRO YAPILMASI ŞART’

Kayseri’de trafik sorunu olduğunu ve metro yapılması gerektiğini belirten Narin, metro yapılamayacaksa da tramvay güzergahlarının yenilenmesi gerektiğini kaydetti. Narin, “Kayseri’de trafik sorunu bu şekilde devam ederse 10 yıl sonra İstanbul’da olduğu gibi trafik kitlenecek. Kavşak, alt geçit düzenlemeleri şart ve tramvay olarak kullandığımız raylı sistemi tekrar gözden geçirip şehir merkezini etkilemeyecek hale getirmemiz lazım. En azından bunu meclise sunacağım ve gücümün yettiğince savunacağım. Metro denen bir olay var, çok maliyeti olabilir ancak Kayseri’ye şart. Metro yapılamıyorsa güzergahların yeniden düzenlenip sağlı sollu yeniden şerit kazandırılıp trafik sorununun öncelikle giderilmesi taraftarıyım” diye konuştu.