YRP ve HÜDA PAR, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları kınadı

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri İl Başkanlığı ile HÜDA PAR Kayseri İl Başkanlığı, İsveç'te Kur'an'ı Kerim yakılması olayını protesto etti. 

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  • 28.01.2023 20:06
  • Güncelleme: 28.01.2023 20:06
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YRP ve HÜDA PAR, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları kınadı

YRP Kayseri İl Başkanlığı ve HÜDA PAR Kayseri İl Başkanlığı yetkilileri ve bir grup partili, Cumhuriyet Meydanı’nda otak basın açıklaması yaptı. Burada konuşan YRP İl Başkanı Önder Narin, “Ey İsveç, ey Hollanda Danimarka diyoruz. Kuran’a uzattığınız bu elleri, lafları o yangında sizleri önce Cenab-ı Hak sonra dünya Müslümanları yakacaktır. Peygamber efendimiz veda hutbesinde “o emanete sımsıkı sarılınız” demişti. Bu, kitabımız Kur’an-ı Kerimdi. Yeniden Refah Partisi Teşkilatları olarak HÜDAPAR Kayseri Teşkilatları olarak bugün görevimizi yerine getirdik. Bir avuç Müslüman da olsa tebliğimizi yapıyoruz. Yeniden Refah Partisi ve HÜDAPAR olarak diyoruz ki; keşke burada olsaydınız da dinimize Kuran’ımıza sahip çıkıp bizlerle birlikte bu toplulukta dünyaya haykırsaydık. Biz Kuran’ı Kerimimize de sahip çıkarız, ümmete de umut oluruz” ifadelerini kullandı.
HÜDA PAR Kayseri İl Başkanı Mehmet Çalhan ise, “Tarih boyunca yüce dinimiz İslam’a ve onun aziz şiarlarına karşı mütemadiyen saldırılarda bulunulmuştur. Bu eylemler düşmanlıkta azgınca ileri giden güruhlar tarafından Müslümanları hem tahrik hem de tahkir etmek amacıyla çeşitli organizasyonlar ve mizansenlerle gerçekleştirmişlerdir. Bu alçakça organizasyonların sonuncusu ise dünya kamuoyuna yansıdığı üzere İsveç’te sergilenmiştir. Kendilerini dünyaya insan hakları savunucusu, hümanizmin azizleri, demokrasi havarisi olarak pazarlayan ve modern çağdaş hayat nizamının temsilcileri olduklarını iddia eden ülkenin, böylesi çağ dışı, bağnaz, inanç özgürlüğüne düşmanca bir eyleme ev sahipliği yapması Batı’nın değerlerinin ne derece kof olduğuna delalet etmektedir. Öyle İslam fertlerine sahibiz ki, Kuran’a yapılan saldırıya her yerde her anda dimdik karşı durabiliyoruz. Sedamızı öyle bir yükseltiyoruz ki eylemi yapan kâfirin ve onun tasmasını elinde tutan sahiplerinin kalplerini titretebiliyoruz. Bu anlamda İslam ülkelerine ve bu ülkelerde yaşayan tüm Müslümanlara çok büyük görevler düşmektedir. Kuran’a dünden daha fazla sahip çıkmalıyız. Onu daha iyi okumalı ve daha iyi anlamalıyız. İnsanlar arasında onu daha fazla yaymalıyız ki İslam düşmanlarının ulaşmaya çalıştığı amaçlarını akim bırakabilelim. Ey İslam ümmeti ve bu ümmetin nadide mensupları, çağrımız sizedir; Sizler tek yumruk, tek bilek, tek güç olduktan sonra dünya dahi karşınızda duramaz. Artık silkelenin ve kendinize gelin. Sinenizde atıl durumda bıraktığınız gücün farkına varın. Bu olayları bir fırsat bilin ve milat kabul edin. Her şeyi bir kenara bırakarak Kuran’ın etrafında birleşin” diye konuştu.

1ha

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