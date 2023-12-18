YRP Yeşilhisar İlçe Başkanı Çetin: 'Yeşilhisar'a yaşlı bakımevi talep ediliyor'

Yeşilhisar'daki yürütülen saha çalışmalarında en sık duydukları talebin yaşlı bakımevi olduğunu söyleyen Yeniden Refah Partisi Yeşilhisar İlçe Başkanı Mehmet Akif Çetin, 'Yeşilhisar'ın yüzde 70'lik nüfusu emekli kesimden oluşuyor.

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  • 18.12.2023 13:32
  • Güncelleme: 18.12.2023 13:32
YRP Yeşilhisar İlçe Başkanı Çetin: 'Yeşilhisar'a yaşlı bakımevi talep ediliyor'

Genç kesimin iş sahası ve sosyal aktivite/tesis eksikliğinden göç etmesi sebebiyle yaşlı kesimin de tamamı çocuğunun, evladının yanında kalamıyor ve bu sebeple böyle bir talep mevcut. Yeşilhisar’a yakın bir konumda bir bakımevi mevcuttu ancak kapanmış durumda, Yeşilhisar’ın bakımevine ihtiyacı var” dedi.

Yeniden Refah Partisi Yeşilhisar İlçe Başkanı Mehmet Akif Çetin, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Siyasi Gündem’ programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı. 

‘YEŞİLHİSAR’IN YAŞLI BAKIMEVİNE İHTİYACI VAR’
Yeşilhisar’daki yürütülen saha çalışmalarında en sık duydukları talebin yaşlı bakımevi olduğunu söyleyen Başkan Çetin, “Yeşilhisar’ın yüzde 70’lik nüfusu emekli kesimden oluşuyor. Yaşlı kesimin de tamamı çocuğunun, evladının yanında kalamıyor ve bu sebeple böyle bir talep mevcut. Yeşilhisarımıza yakın bir konumda bir bakımevi mevcuttu ancak kapanmış durumda, Yeşilhisar’ın bakımevine ihtiyacı var” dedi.

Yeşilhisar’daki yaşlı nüfus yoğunluğunu ve gençlerdeki yoğun göçün iş sahası eksikliğinden kaynaklandığını iddia eden Başkan Çetin, “Yeşilhisar’da arazi genişliği vasıtasıyla genel olarak çiftçilik ve hayvancılık yaygındır ancak olması gereken seviyede bir faaliyet mevcut değil. Bacası olmayan sanayi dediğimiz turizmine yatırımın yapılması lazım, gençlerin göç etmemesi adına hem iş sahaları hem de sosyal tesis sayılarını artırmak gereklidir” şeklinde konuştu.

‘İÇMECE, ESKİ OTANTİKLİĞİNİ YİTİRDİ’

Yeşilhisar içerisindeki İçmece’nin restorasyon sonrasında otantikliğini kaybettiğini ve Yeşilhisar’daki turizmin durgunluğuna değinen Başkan Çetin, “Yeşilhisarımızdaki İçmece, ülkemizin nadir otantik yerlerinden bir tanesidir, özellikle maden suyu çok şifalıdır. Geçmişte bu yere hafta sonları Yeşilhisar dışından 1000’den fazla vatandaş gelir, ilçede bir sirkülasyon olurdu. Restorasyonlar vesaire yapıldı ancak eski otantikliğini kaybetti. Geçmişte 1000’den fazla ziyaretçi ağırlarken şu anda 3-5 kişi ya geliyor ya gelmiyor. Bu durum kışın da yazın da bu şekilde, İçmece’ye büyük oranda ağırlık verilmesi gerekli” ifadelerini kullandı.

1ha

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