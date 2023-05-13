YSK’dan, adaylıktan çekilen Muharrem İnce kararı

YSK Başkanı Ahmet Yener, Memlekete Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi üzerine; yurtdışında İnce'ye verilen ve 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içinde verilebilecek oyların geçerli sayılıp sayılmayacağına ilişkin YSK kararını açıkladı.

YSK Başkanı Yener, şunları söyledi: “Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda oy birliğiyle Sayın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin birinci oylamadan sonra 6271 sayılı yasanın 12. Maddesi uyarınca geçerli olduğu bu süreçte Sayın Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli oy olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır” dedi.