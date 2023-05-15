YSK 'Seçim 2. tura kaldı'

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların seçilme yeterliliği kazanmadığını bu nedenle seçimin 2.tura kaldığını açıkladı. 2. Tur seçimleri 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. 

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  • 15.05.2023 16:14
  • Güncelleme: 15.05.2023 17:48
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YSK 'Seçim 2. tura kaldı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri dün yapıldı. YSK Başkanı Ahmet Yener, yurt içi sandık sayısının yüzde 100 açıldığını ve adayların seçilme yeterliliği kazanmadığını vurguladı. Başkan Yener, “Yurt içi sandık sayısı yüzde 100 oranında açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92, yurt dışında ise 52,69 oranında gerçekleşmiştir. Kesin olmayan geçici sonuçlara göre, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 49,51, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 44,88, Sayın Sinan Oğan’ın yüzde 5,17 Sayın Muharrem İnce’nin yüzde 0,44 oy aldığı görülmüştür. Saat 15.15 itibarıyla sisteme girilmesi devam eden 35 bin 874 oyun tamamının ilk iki sırada yer alan adaylarımızdan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a verilmiş olduğu kabul ettiğimizde, oyun 49,54 olduğu görülmüştür. Aynı şekilde kalan oyların tamamının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na verildiğinde de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyunun 44,85 olduğu görülmüştür. Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

1ha

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