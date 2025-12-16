Yücel, 'Kayseri'de 6 bin 780 çift ayakkabı üretecek halk eğitim varsa OSB'de bir yer açsın'

İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, Melikgazi Halk Eğitim Merkezi’nin, üretim kapasitesi olmadığı halde Van Belediyesi’nin 6 bin 780 çift ayakkabı ihalesini aldığını söyleyerek, “2022 yılı Haziran ayında, Van Belediyesi bölgesindeki öğrencilerin ihtiyaçları için kaban, bot, bir ihale açar. Bu ihaleye Türkiye genelinde halk eğitimde öğrenci yetiştireceğim diyen kurumlardan bir tanesi de Kayseri Melikgazi Halk Eğitim Merkezi’dir. İhaleye girer ve 6 bin 780 çift ayakkabıyı üreteceğini iddia eder, bu ihaleyi alır.

Ama üretme şansı yok. Elinde bir usta, 19 tane de eğitim almak üzere gelmiş öğrenci var. Birçoğu da engelli evlatlarımız. Bunlar üzerinden bu ayakkabıyı üretemeyeceğini anlayan Halk Eğitim, muhtemeldir ki, bunu Antep bölgesinde hazır ayakkabıları almak kaydıyla, şehrinde üretilmiş gibi davranarak 8-11'de bu firmaya da ödeme yapılır. Ortada ayakkabı yok, üretim yok ama bir ödeme var” diye konuştu.

‘1 USTA 19 ACEMİ ÖĞRENCİ İLE AYAKKABI ÜRETTİĞİNİZİ İDDİA EDİYORSUNUZ’

Yücel, “Milli Eğitim içerisinde bunlar konuşulmaya başlanıp, ses yükselince, bu sefer de 3. ayın 7'si 2023'te bir muayene tutanağı tutar. Yani der ki biz bu ayakkabıları bugün muayene ettik, aldık ve üretime başlıyoruz, bedelini ödüyoruz. Dört ay önce ödediniz bunun bedelini, evraklar üzerinde belli.

Kurum içerisinde konuşmalar başlayınca, şikayetler konuşulunca, öğretmenler konuşulunca, siz bunu düzenlemeye gayret ettiniz, olmadı. İş mahkemeye intikal etti iş denetçilerinin yapmış olduğu denetim sonucunda savcılığa verilen belgeler ile bu dosya kapatılacak öyle mi? 6 bin 780 çift ayakkabı üretecek halk eğitim Kayseri’de varsa OSB’de bir yer açsın orada da en azından Gaziantep’e rakip olsun üretimi yapsın bütün ihalelere girsin alsın. 1 usta 19 acemi öğrenciyle olmayan ayakkabıyı ürettiğinizi iddia ediyorsunuz ve bunun üzerinden bu öğrencilere ücret ödüyorsunuz o da yetmiyor zaman yetişmedi diye mesai yazıyor bedel ödetiyorsunuz Van Belediyesi’de buna ikna oluyor öyle mi?” şeklinde konuştu.