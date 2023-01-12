Yücel, Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine tepkili

Yücel, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesinde sınırlama yapılmasına ve sadece mühendis, mimar ve şehir planlamacıların kadroya alınmasına itiraz eden Yücel,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleşmeli olarak kamuda çalışan ve hali hazırda 3 yılını dolduranların memurluğa geçiş yapabileceğini açıklamıştı. Bu gelişme sonrası belediye çalışanları, kendilerinin düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağını gündemlerine aldı. Ayrıntılara göre bu düzenleme de sözleşmeli çalışanların yarasına merhem olmadı. Düzenleme bazı kadroda çalışanlar için sınırlı tutulunca belediye çalışanlarının tepkisini aldı.

Bu konuda bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Gurup Başkanvekili Kazım Yücel, düzenleme adı altında yeni mağduriyetlerin oluşturulduğunu belirtti. Düzenlemenin sadece bazı meslek gruplarını kapsamasına tepki gösteren Kazım Yücel, "Böyle kadroya alım olmaz" dedi.

Yücel, "Kayseri Büyükşehir Belediyesinde Kaymek AŞ bünyesinde çalışan şirket elemanları sözleşmeli memuriyete geçiriliyor. Fakat sözleşmeli memuriyete alma kriteri olarak sadece mühendis, mimar ve şehir plancıları bu kapsama alındı. Teknik kadro istihdam edilen teknikerlerin emekleri ve hakları hiçe sayılıyor ve ayrımcılık yapılıyor. Bu işin dahası da var. Fiilen mühendislik görevini yerine getirmeyip belediye içinde büro elemanı yapan mühendislik fakültesi mezunları bile kadroya alınacak. Hali hazırda teknik bölümden mezun ve belediyede tekniker hizmeti fiilen yapan personellerin hakkı yeniyor. Yani yine AKP iktidarı bir yarayı pansuman edeyim derken başka yaralar açıyor. Ya Allah aşkına bir kez işinizi doğru yapın. Ya Allah aşkına bir kez olsun adaletli olun. Ya Allah aşkına insanların umutları ile oynamayı bırakın. Madem bir düzenleme yapıyorsunuz, herkesi bu kapsam içine alın da insanları mağdur etmeyin" dedi.

