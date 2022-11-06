Yukatel Kayserispor, Gaziantep FK'yi evinde mağlup etti

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-1 sonuçlandı.

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  • 06.11.2022 17:39
  • Güncelleme: 06.11.2022 17:39
Yukatel Kayserispor, Gaziantep FK'yi evinde mağlup etti

Deplasmanda Kayserispor, Gaziantep FK’yi evinde mağlup etti.  

Süper Ligin 13’üncü haftasında Yukatel Kayserispor, Gaziantep FK ile mücadele etti. Kalyon Stadyumu’nda oynanan maç 2-1 olarak sonuçlandı. Bu sonuçla Kayserispor +3 puan alarak 23 puana yükseldi. Gaziantep FK 15 puanda kaldı. 

GOL… Kemen attı, Kayserispor öne geçti. Topu savunmadan rakip yarı alana taşıyan Kolovetsios, yayın gerisinde ara pasını çıkardı. Savunma arkasına sarkan Kemen ceza sahası içi sağ çaprazında sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Sert giren top yakın köşeden ağlarla buluştu. Dk. 41 Kayserispor 1-0 öne geçti.

GOL… Furkan Soyalp attı, skora denge geldi. Sağ kanattan frikikte Maksim ortayı yaptı. Ön direkte bulunan Furkan Soyalp’in kafa vuruşunda top uzak köşeden ağlara gitti. Dk. 52 Gaziantep FK’nin attığı golle maç berabere.

GOL… Ramazan Civelek attı, Kayserispor öne geçti. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Onur içeriye pasını çıkardı, penaltınoktası yakınında bulunan ramazan Civelek’in sol ayağıyla yaptığı tek vuruşta yerden giden top uzak köşeden ağlara gitti. Dk. 88 Kayserispor 2-1 önde.

MAÇIN KARNESİ
Stadyum: Kalyon Stadyumu
Hakemler: Erkan Özdamar, Hakan Karabalcık, Gökhan Barcın

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, (Dk. 76 Thiam ve Karimi) Kemen, Gökhan (Dk. 79 Emrah Başsan), Mensah, Gavronovic (Dk. 86 İlhan Parlak, Ramazan Civelek)

GAZİANTEP FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Hanousek, Furkan (Dk. Abdülkadir Parmak), Jevtovic, Merkel, Sagal (Dk. 64 Pekhart), Maxim, Figueiredo (Dk. 87 Markovic)

SARI KARTLAR: Dk.51 Gökhan Sazdağı (Kayserispor), Dk. 53 Cardoso (Kayserispor), Dk. 59 Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Dk. 83 Hosseini (Kayserispor), Kitsiou Dk. 90+2 (Gaziantep FK), Carole Dk. 90+2 (Kayserispor), İlhan Parlak Dk.90+3 (Kayserispor)

GOLLER: Dk.41 Kemen (Kayserispor) Dk. 52 Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Ramazan Civelek Dk. 88 (Kayserispor)

1ha

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