Yukatel Kayserispor kalecisi Bilal Bayezit:

Yukatel Kayserispor Kalecisi Bilal Bayezit ve oyuncu Joseph Attamah öğrenciler ile buluştu. Genç Kaleci Bilal, Kayserispor'da forma giymekten mutlu olduğunu ifade ederken şu ana kadar en zorlandığı forvetin Galatasaraylı Icardi olduğunu söyledi.

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  • 10.11.2022 10:15
  • Güncelleme: 10.11.2022 10:15
Yukatel Kayserispor kalecisi Bilal Bayezit:
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor Kalecisi Bilal Bayezit ve oyuncu Joseph Attamah öğrenciler ile buluştu. Genç Kaleci Bilal, Kayserispor’da forma giymekten mutlu olduğunu ifade ederken şu ana kadar en zorlandığı forvetin Galatasaraylı Icardi olduğunu söyledi.

Yukatel Kayserispor Kalecisi Bilal Bayezit ile Joseph Attamah, öğrenciler ile söyleşi gerçekleştirdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ’Kayserispor, öğrenciler ile buluşuyor’ projesi çerçevesinde Tomarza Gençlik merkezinde düzenlenen ve 5 farklı okuldan öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen söyleşiye Kayserispor kalecisi Bilal Bayezit ve futbolculardan Attamah katıldı. 600 öğrencinin katılımı ile yapılan söyleşide kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan kaleci Bilal Bayezit, Kayserispor’da forma giymekten mutluluk duyduğunu söylerken, Türkiye’de en çok beğendiği kalecinin Fernando Muslera olduğunu belirtti. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Bilal; “Eskiden koşmayı sevmezdim. O yüzden kaleci olmayı tercih ettim. Bu yönde çalıştım” dedi. Türkiye’de şu ana kadar kendisini en zorlayan forvetin Galatasaraylı Icardi olduğunu da dile getiren Bilal Bayezit, kendisine yöneltilen ’yediğin en güzel gol hangisi’ sorusuna, “Geçen sezon Emre Mor’un Karagümrük formasıyla attığı gol” yanıtı verdi.

Kayserisporlu futbolculardan Joseph Attamah da, Kayserispor’un geldiği noktanın başarı olduğunu ve bu başarı çıtasının yükseleceğine inandığını ifade etti. Attamah, en sevdiği yemeğin de Adana Kebabı olduğunu ifade etti.

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İHA

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