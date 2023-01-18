Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Melikgazi Gesi Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesi Gesi Mahallesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında ekipler, şüphe üzerine park halinde duran otomobilin yanına gitti. Araç içerisinde bulunan A.G. ve Ö.E.Ş. isimli kişilerin araçtan inerek şüpheli hareketler sergilemeleri ve Ö.E.Ş. isimli şahsın aracın ön kısmına ve sağ kapı önüne bir şeyler attığının fark edilmesi üzerine yapılan kontrolde araç önüne attığı malzemenin şeffaf poşet içerisinde yüklü miktarda kubar esrar ve sağ kapı önüne attığı malzemenin de alüminyum folyo içerisine sarılmış 3 gram metamfetamin uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu belirlendi.

Olayla ilgili 2 şüpheli, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler hakim karşısına çıkarılacak.