Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

 Kayseri'de şüpheli hareketler sergileyen A.G. ve Ö.E.Ş.'nin üst aramasında yüklü miktarda kubar esrar ve metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

PAYLAŞ
  • 18.01.2023 12:00
  • Güncelleme: 18.01.2023 12:00
  • 82
Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Melikgazi Gesi Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesi Gesi Mahallesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında ekipler, şüphe üzerine park halinde duran otomobilin yanına gitti. Araç içerisinde bulunan A.G. ve Ö.E.Ş. isimli kişilerin araçtan inerek şüpheli hareketler sergilemeleri ve Ö.E.Ş. isimli şahsın aracın ön kısmına ve sağ kapı önüne bir şeyler attığının fark edilmesi üzerine yapılan kontrolde araç önüne attığı malzemenin şeffaf poşet içerisinde yüklü miktarda kubar esrar ve sağ kapı önüne attığı malzemenin de alüminyum folyo içerisine sarılmış 3 gram metamfetamin uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu belirlendi.

Olayla ilgili 2 şüpheli, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler hakim karşısına çıkarılacak.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükkılıç'tan 2022'de amatör spora 4 milyon TL'lik destek

Büyükkılıç'tan 2022'de amatör spora 4 milyon TL'lik destek

Dinozorlar, KUMSMALL ile Kayseri'ye geliyor

Dinozorlar, KUMSMALL ile Kayseri'ye geliyor

Büyükşehir'den kış bilim kampı

Büyükşehir'den kış bilim kampı

Valilik ve büyükşehir iş birliğinde 'TRT Sanatçıları Şehir Konseri'

Valilik ve büyükşehir iş birliğinde 'TRT Sanatçıları Şehir Konseri'

Seyrani sakinleri, eskiye özlem olsa da kavuşacakları evin heyecanını yaşıyor

Seyrani sakinleri, eskiye özlem olsa da kavuşacakları evin heyecanını yaşıyor

Şair Yazar Ali Özkanlı, Cennet Yiğit İmam Hatip öğrencileriyle buluştu

Şair Yazar Ali Özkanlı, Cennet Yiğit İmam Hatip öğrencileriyle buluştu

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

6
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sağlık-Sen'e Kayserili başkan adayı

Sağlık-Sen'e Kayserili başkan adayı

Milletvekili Ataş: 'Bu yolla 3 milyondan fazla insan mağdur edildi'

Milletvekili Ataş: 'Bu yolla 3 milyondan fazla insan mağdur edildi'

DAHA FAZLA
Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

DEVA Partisi İl Başkanı Özkaya, 'Çalışkan bir çocuk ve genç gibi ödevimizi yapıyoruz, çalışıyoruz'

DEVA Partisi İl Başkanı Özkaya, “Çalışkan bir çocuk ve genç gibi ödevimizi yapıyoruz, çalışıyoruz”

Kayseri Bilim Merkezi'nde Kış Bilim Kampı düzenlenecek

Kayseri Bilim Merkezi’nde Kış Bilim Kampı düzenlenecek

Başkan Cabbar: '2023 yılı 3 büyük projenin hayata geçeceği yıl olacak'

Başkan Cabbar: “2023 yılı 3 büyük projenin hayata geçeceği yıl olacak”

Şüphe üzerine durdurulan araçtan 5 kaçak göçmen çıktı

Şüphe üzerine durdurulan araçtan 5 kaçak göçmen çıktı