Yüksek hızlı tren Sivaslıları heyecanlandırdı

Sivas ile Ankara arasını 2 saate düşürecek olan ve açılışına saylı günler kalan Ankara-Sivas yüksek hızlı tren projesini Sivaslılar heyecanla bekliyor.

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  • 24.04.2023 15:08
  • Güncelleme: 24.04.2023 15:08
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Yüksek hızlı tren Sivaslıları heyecanlandırdı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas ile Ankara arasını 2 saate düşürecek olan ve açılışına saylı günler kalan Ankara-Sivas yüksek hızlı tren projesini Sivaslılar heyecanla bekliyor.

Türkiye’nin mega projeleri arasında yer alan Sivas-Ankara yüksek hızlı tren projesi tamamlandı. Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak olan yüksek hızlı tren, iki şehir arasındaki mesafeyi 12 saatten 2 saate düşürecek. Hızlı trenin Sivas’a ulaşmasıyla birçok alanda gelişim sağlanacak. Turizm, ekonomi ve sosyal hayata canlılık getirmesi beklenen hızlı tren Sivaslılarda heyecana neden olurken, tren saatte 250 kilometre hızla gidecek. Sivaslılar, hızlı trenin şehre gelmesiyle ekonomik ve sosyal anlamda şehre büyük katkı sağlayacağını söyledi.

“Ankara ile Sivas’ı yakınlaştıracak”

Sivaslı vatandaş Mehmet Burak Durmuş, yüksek hızlı trenin Ankara ve Sivas’ı yakınlaştıracağını söyleyerek, “Allah devletimize milletimize zeval vermesin, devletin imkanlarını Sivas’ımızda görmek benim gibi herkesi de mutlu olacağını düşünüyorum. Hızlı tren Ankara ile Sivas’ı yakınlaştıracak. Hem ekonomik olarak hem turistlik faaliyetler olarak daha iyi olacağını düşünüyorum. Sivas’ın insanı Ankara’ya, oradaki insanlar da buraya gelir. Alırız veririz, ekonomiye can veririz. İşim dolayısıyla bazen organize sanayi bölgesine gitme fırsatı buluyorum. Hem yerleşke olarak hem de yapılanma olarak bayağı iyi tertiplenmiş. Eminim yatırım olur. İstihdam ve ekonomi açısından Sivas’ımız kalkınır. Hepimizin buna ihtiyacı var" dedi.

“Beklediğimiz bir şeydi”

Sivaslı vatandaş Cahit Akbay, bekledikleri bir proje olduğunu ifade ederek, “Ben kendi açımdan düşünecek olursam Sivas’ı diğer şehirlere bağlayacağı için ekonomik açıdan daha iyi olacağını düşünüyorum. Reisin bu hizmetinden dolayı çok memnumum ve beklediğimiz bir şeydi” şeklinde konuştu.

“Türkiye’mize büyük katkısı olacak”

Sivaslı vatandaş Muhlis Yılmaz, projenin ülkeye büyük katkısı olacağını söyleyerek, “En azından otobüs biletleri 600 liraydı, hızlı tren bu anlamda ucuzluk sağlayacak. Türkiye’mize büyük katkısı olacak. İnsanlar daha rahat bir yolculuk yapacak. Çoktandır bunu bekliyorduk. Şimdi açıldığı için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Seyit Ecer, “Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, hızlı treni Sivas’ımıza getirdi. Diğer trenlerden daha iyi olur. Otobüs fiyatlarından daha uyguna gelir fiyatlar” diye konuştu.

İHA

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