Yüksek kâr vaadi ile 18 kişiden 14 milyon çarptılar

Kayseri'de internet bankacılığı üzerinden yüksek kar vaadiyle 18 kişiyi yaklaşık 14 milyon TL dolandırdığı tespit edilen şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

PAYLAŞ
  • 26.11.2023 15:29
  • Güncelleme: 26.11.2023 16:33
Yüksek kâr vaadi ile 18 kişiden 14 milyon çarptılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de internet bankacılığı üzerinden yüksek kar vaadiyle 18 kişiyi yaklaşık 14 milyon TL dolandırdığı tespit edilen şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 2022 ile 2023 yılları arasında internet bankacılığı üzerinden altın yatırımı yaptığı, yüklü miktarda yatırım yaptığı için alım ve satımlarda makas aralığının düşük olduğu, bu nedenle de kar oranının yüksek olduğunu söyleyerek Kayseri’de ikamet eden 18 ayrı vatandaştan toplam değeri yaklaşık 14 milyon TL olan döviz, altın ve araçları alarak geri deme yapmayarak dolandırdığı tespit edilen A.S., Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.S., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Annesinin böbreği sayesinde hayata tutundu

Annesinin böbreği sayesinde hayata tutundu

Havalimanı yeni terminal binası açılış için gün sayıyor

Havalimanı yeni terminal binası açılış için gün sayıyor

Kayseri'de 2 kardeşin katil zanlısı yakalandı

Kayseri'de 2 kardeşin katil zanlısı yakalandı

Başkan Çolakbayrakdar: 'Dönüşümle 3 bin 59 aile mutlu ve huzurlu yuvalarında'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Dönüşümle 3 bin 59 aile mutlu ve huzurlu yuvalarında'

Saklı Çeyiz Teşhir Edildi

Saklı Çeyiz Teşhir Edildi

ERÜ'ye TÜBA'dan 3 Ödül

ERÜ'ye TÜBA'dan 3 Ödül

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

3
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

4
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

5
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

6
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Kürecik Kapatılsın' Eyleminde binlerce insan bir araya geldi

'Kürecik Kapatılsın' Eyleminde binlerce insan bir araya geldi

Bir puana razı olduk: Kayserispor: 1 - Adana Demirspor: 1

Bir puana razı olduk: Kayserispor: 1 - Adana Demirspor: 1

DAHA FAZLA
Yüksek kâr vaadi ile 18 kişiden 14 milyon çarptılar

Yüksek kâr vaadi ile 18 kişiden 14 milyon çarptılar

520 yıllık tarihi Gön Han Kapalı Çarşı'ya nefes aldıracak

520 yıllık tarihi Gön Han Kapalı Çarşı'ya nefes aldıracak

Kur' ana göre Cin ve Şeytan anlatıldı

Kur' ana göre Cin ve Şeytan anlatıldı

AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm: 'Demokratik sürecimiz Kayserimize hayırlı olsun' b

AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm: “Demokratik sürecimiz Kayserimize hayırlı olsun” b

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş: 'AK Parti oylarını patlatacağız'

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş: 'AK Parti oylarını patlatacağız'