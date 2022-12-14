Yüksek kâr vaadiyle vatandaşları dolandıran 4 kişi adliyede

Kayseri'de, kurdukları medikal firmaları üzerinden vatandaşların güvenini kazandıktan sonra kar vaadiyle yüksek miktarlarda para alıp geri ödemeyen 2'si kadın, 4 kişi adliyeye sevk edildi.

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  • 14.12.2022 10:58
  • Güncelleme: 14.12.2022 11:16
Yüksek kâr vaadiyle vatandaşları dolandıran 4 kişi adliyede
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de, kurdukları medikal firmaları üzerinden vatandaşların güvenini kazandıktan sonra kar vaadiyle yüksek miktarlarda para alıp geri ödemeyen 2’si kadın, 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kentte 4 kişinin kurmuş oldukları medikal firmaları üzerinden, irtibat kurdukları şahıslara yaptıkları ticari faaliyet çerçevesinde para kazanma ve yüksek kar vaatlerinde bulunduğunu, ilk başlarda güven kazanma adına cüzi miktarda kar payı adı altında para ödemesi yaptıkları, ardından da kişilerin güvenini kazandıktan sonra yüklü miktarda aldıkları paraları ödemeyerek şahısları mağdur ettiklerini tespit etti. Harekete geçen ekipler, Kayseri ve Adana’da 5 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli 2’si kadın 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, ele geçirilen çek, senet, banka dekontu, kaşe, sözleşme ve dijital materyallere de el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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