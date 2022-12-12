Yüksek kâr vaadiyle vatandaşları dolandırdılar

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kurdukları medikal firmalar üzerinden vatandaşların güvenini kazandıktan sonra kar vaadiyle yüksek miktarlarda para alıp geri ödemeyen 4 kişi yakalandı.

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  • 12.12.2022 12:30
  • Güncelleme: 12.12.2022 13:26
Yüksek kâr vaadiyle vatandaşları dolandırdılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kurdukları medikal firmalar üzerinden vatandaşların güvenini kazandıktan sonra kar vaadiyle yüksek miktarlarda para alıp geri ödemeyen 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kentte 4 kişinin kurmuş oldukları medikal firmaları üzerinden, irtibat kurdukları şahıslara yaptıkları ticari faaliyet çerçevesinde para kazanma ve yüksek kar vaatlerinde bulunduğunu, ilk başlarda güven kazanma adına cüzi miktarda kar payı adı altında para ödemesi yaptıkları, ardından da kişilerin güvenini kazandıktan sonra yüklü miktarda aldıkları paraları ödemeyerek şahısları mağdur ettiklerini tespit etti. Harekete geçen ekipler, Kayseri ve Adana’da 5 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda ele geçen çek, senet, banka dekontu, kaşe, sözleşme ve dijital materyallere de el konuldu.

İHA

Kayseri Gündem
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