Yüksek kattan düşen kadın yaşamını yitirdi
Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde C.C. (53) isimli kadın yüksek kattan düşerek hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. C.C. (53) isimli kadın, yüksek katlı bir binanın penceresinden düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, C.C.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.