Yüksek kattan düşen kadın yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde C.C. (53) isimli kadın yüksek kattan düşerek hayatını kaybetti.

Yüksek kattan düşen kadın yaşamını yitirdi

Olay, öğle saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. C.C. (53) isimli kadın, yüksek katlı bir binanın penceresinden düştü. 

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, C.C.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Melikgazi'de tüm sosyal tesisler tek bir dijital platformda toplandı
Ayşe Uzunlu, 'Türk kadını siyasi hayatta hak ettiği yerde değil'
AFAD, öğrencilerle deprem tatbikatı gerçekleştirdi
Karaoğlu, 'Her kaybedilen kadın, bize şunu haykırmaktadır: Haklara sahip olmak o hakların güvende olduğu anlamına gelmez'
Kayseri'de üreticilere 23 milyon liralık destek
Bünyan Belediyesi 13 taşınmazı satışa çıkardı
