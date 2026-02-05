  • Haberler
  • Yüksek ses müzik ile çevreye rahatsızlık veren sürücüye 53 bin liralık cezai işlem ve trafikten men

Kayseri'de trafik ekiplerince Tuna caddesinde yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücüsü tespit edildi, araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 53 bin 104 lira cezai işlem uygulanarak araç trafikten men edildi. Ayrıca araç sürücüsü hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuna caddesinde yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücüsü tespit edildi, araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 53 bin 104 lira cezai işlem uygulanarak araç trafikten men edildi. Ayrıca araç sürücüsü hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Öte yandan Hunat Mahallesi’nde bir sürücünün yüksek sesle müzik açarak çevreyi rahatsız etmesi üzerin araç ve sürücüsü sivil trafik ekiplerince tespit edildi, araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 3 bin 738 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca kapısı açık şekilde seyir halinde olan araç ve sürücüsü de tespit edildi, araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 5 bin 92 lira cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

