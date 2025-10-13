'Yüksek sesle müzik dinleme cezaları, sadece ceplerinize değil, kulağınıza da fazla zarar verir'

Yüksek sesle müzik dinlemek kulak sağlığını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar maç, konser, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlemek ve kulaklık ile yüksek sese maruz kalmanın işitme problemlerine yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Odyolog İrem Kol araç içerisinde dinlenen yüksek sesli müziğin kulak sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, “Son zamanlarda Kayseri'de birçok kişi araçta yüksek sesle müzik dinlediği için ceza alıyor. Peki bu durum sadece cebimize mi zararlı, yoksa kulaklarımız da aynı derecede etkileniyor mu? Gürültüden dolayı kulağımızda işitme kaybı oluşabilir. Bu durum, iç kulağımızda bulunan tüylü hücrelerimizin hassas yapısından kaynaklanmaktadır. Bu tüylü hücrelerimiz gürültüden etkilenebilen yapılardır ve gürültüden etkilendikleri zaman, eğer yapıları bozulursa, kendilerini yenilemiyor ve onarmıyorlar. Bu da bizde kalıcı işitme kaybına sebep olabiliyor. Bu durumlar konserlerde, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlerken ve kulaklıkla çok fazla müzik dinlediğimizde gerçekleşebilir. Bu gibi durumlar çok sık yaşandığı zaman, kulağımız kalıcı hasar görebilir. Ama bu durumu olabildiğince azalttığımız zaman, biraz daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebiliriz. Konserden çıktığımız zaman ya da araçta yüksek sesle müzik dinlediğimiz zaman ertesi gün kulağımızın bize verdiği bazı sinyaller vardır: Çınlama, uğultu, kulakta tıkanıklık gibi. Bunlar aslında kulağımızın bize önceden yaptığı uyarılardır. Bize yorulduğunu belli etmek ister. Bunlar birkaç gün içerisinde sönümlenebilir. Ama bunları çok sık gerçekleştirirsek, tüylü hücrelerimiz zarar gördüğü için bu durum kalıcı işitme kaybına sebep olabilir ve düzeltilemez bir hale gelebilir. Eğer çok sık araç içerisinde müzik dinliyorsak, konser ya da fabrika gibi ortamlarda çalışıyorsak, yani kulağımız bu gürültüyü oldukça sık duyuyorsa, görmüş olduğumuz bu tıkanıklık ve çınlama birkaç gün içerisinde sönümlenmeyebilir ve sık sık devam edebilir. Bu gibi durumlarda en yakın zamanda bir uzmana başvurmamız gerekir. İşitme testlerimizi sık sık aralıklarla yaptırmamız gerekmektedir. Kayseri'de çok fazla artış gösteren araç içerisinde yüksek sesle müzik dinleme cezaları, sadece ceplerinize değil, kulağınıza da fazla zarar vermektedir. Sadece çevrenize değil, kendi kulak sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekmektedir” şeklinde konuştu.