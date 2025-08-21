Yüksek sesle müzik dinleyen 562 sürücüye ceza işlem

  • Haberler
Kayseri'de polis ekipleri tarafından 562 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 21 araç/sürücüye ışık donanımı, 78 araç/sürücüye modifiyeli araç maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kayseri genelinde abartı egzoz, drift, makas atma yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 83 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 407 araç/sürücüye sürücü belgesiz geçersiz araç kullanmak, 300 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 606 araç/sürücüye cep telefonu, 38 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 9 araç/sürücüye drift yapmak 34 araç/sürücüye makas atmak, 562 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 21 araç/sürücüye ışık donanımı, 78 araç/sürücüye modifiyeli araç maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

