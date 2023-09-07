Yükseköğretim öğrencilerinin 'Yerleştirme ve Değerlendirme' Toplantısı Yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin; Nevşehir Valisi Ali Fidan Başkanlığındaki ’2023-2024 Yükseköğretim Öğrencileri Yerleştirme ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Nevşehir’deki yükseköğretim kurumlarına yapılan yerleştirmeler ile ilgili ’2023-2024 Yükseköğretim Öğrencileri Yerleştirme ve Değerlendirme Toplantısı’ Nevşehir Valisi Ali Fidan Başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantı; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay B. Murat Yakın, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum yöneticilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Nevşehir’de yükseköğretim kurumlarının yerleştirme oranının yüzde 100 olduğunun teyit edildiği toplantıda; yeni eğitim-öğretim yılı ili birlikte Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Kapadokya Üniversitesi (KÜN)’de eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin barınma, beslenme, ulaşım, huzur ve güvenlik ile öğrencilerin ders dışı zamanlarını etkin ve verimli değerlendirmeleri, akademik gelişimlerine katkı sağlamak, sosyal, kültürel, sportif ve gönüllülük faaliyetleri gibi hususlar ele alınarak gerekli tedbir ve uygulamalar belirlendi.