Yüksekten düşen genç yaşamını yitirdi
Kayseri'de 20'li yaşlardaki bir genç yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.
- 11.04.2023 15:34
- Güncelleme: 11.04.2023 15:34
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Olay, sabah saat 8 sularında Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesinde bir sitede meydana geldi. 20’li yaşlarında olduğu öğrenilen genç yüksekten düştü. Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekibine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
1ha
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