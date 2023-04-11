Yüksekten düşen genç yaşamını yitirdi

Olay, sabah saat 8 sularında Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesinde bir sitede meydana geldi. 20’li yaşlarında olduğu öğrenilen genç yüksekten düştü. Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekibine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.