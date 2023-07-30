Yüksekten düşen genç yaşamını yitirdi
Kayseri'de A.Ç., (20) isimli genç kaldığı otelin 7. katından düşerek yaşamını yitirdi.
- 30.07.2023 20:12
- Güncelleme: 30.07.2023 20:12
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Olay, Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Kemeraltı Mahallesi’nde meydana geldi. Otelde tek başına konaklayan 20 yaşındaki A.Ç. 7. kattan düşerek hayatını kaybetti.
Durumu gören vatandaşlar sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken yaşamını yitiren A.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
1ha
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