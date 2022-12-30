'' Yükselen umuda Kayseri’den rüzgar olmak istiyorum”

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine yaklaşık 6 ay kala, siyasi partilerde de hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Seçim öncesi kongre sürecini tamamlamaya çalışan İYİ Parti Kayseri teşkilatında il kongresi 7 Ocak 2023’te gerçekleştirilecek. Mevcut Başkan Ataman’ın aday olmayacağını duyurması sonrası Mehmet Anadut, Yurdaer Şahin ve Tansu Şener aday olduklarını açıkladı.

İYİ Parti İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen Mehmet Anadut, konuşmasına Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileyerek başladı. Dinamik bir listeyle il yönetimine talip olduklarını belirten Anadut, “Korku duvarlarının yükseldiği, sesin ve sözün artık tükendiği milletimizin baskıya ve zulme adeta alıştırıldığı bir ortamda Türkiye’nin içine düştüğü makus talihe dur demek için, adını ve gövdesini Erciyes gibi ortaya koyan ve tarihin seyrini değiştiren liderimiz Meral Akşener’i minnetle ve hürmetle selamlıyorum. Kayseri’deki sancağını zirveye taşımak için, Türkiye’de yükselen umuda Kayseri’den rüzgar olmak için bu umudun ilk tohumlarını kentte ilk atanlardan biri olarak ilk günkü heyecanımla ve liderime olan ilk günkü inancımla Kayseri İl Başkanlığına aday olduğumu ilan ediyorum. Kayseri’de liyakatli temsil için bugün burada bir iddia ortaya koyuyoruz; Kayseri’nin yarınlarına ışık olacak, kabiliyetli ve vizyonlu, farklı meslek gruplarından genç, dinamik ve eğitimli kadroları yönetim kurulumuza taşıyacağız. Muhalefet değil iktidar olacağız inşallah” diye konuştu.