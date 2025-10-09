Yunan Misafirler Koramaz Vadisi Müzesi'nde Duygu Dolu Anlar Yaşadı

Koramaz Vadisi Müzesi, tarihi ve kültürel değerleri tanıtmayı amaçlayarak, geçmişe ışık tutan bir yapı olarak dikkat çekiyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Koramaz Vadisi'nin zengin tarihini sergileyen müze, ziyaretçilere kapsamlı bir deneyim sunuyor. Müze, Müslüman Türk genci Oğuz ile Hristiyan Rum kızı Suzan’ın hikâyesi etrafında şekillenen bir anlatımla, bölgedeki farklı toplumların ortak değerlerini de gözler önüne seriyor.

Yunanistan’dan gelen ziyaretçi grubu, müze yetkililerinden bölgenin kültürel zenginliği hakkında bilgi aldı. Müze içerisinde yer alan ‘harman yeri’ canlandırması önünde geleneksel ezgileri seslendiren grup, aile büyüklerinden öğrendikleri türküyle duygusal anlar yaşadı. Ziyaretçiler, müzenin mimarisi ve sunum tarzından etkilendiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 6 bin yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Kayseri’yi bir “Müzeler Şehri” haline getirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Koramaz Vadisi Müzesi, bu misyonun bir parçası olarak, kültürel mirası koruma ve uluslararası düzeyde tanıtma çabalarına katkıda bulunuyor.