'Yunus Emre Kentsel Dönüşümü Bittikten Sonra Rezerv Konutlara Başlanacak'

Yunusemre bölgesinde daha önce hak sahiplerine verilen sözlerin eksiksiz şekilde yerine getirildiğinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Kıymetli hemşerilerim, hayırlı günler diliyorum. Şu anda Yunusemre Mahallesi kentsel dönüşüm alanımız içerisindeyiz. İnşaatlarla birlikte artık bu bölgede yapacağımız konutların son bloklarının inşasındayız. Allah nasip ederse bu yılsonu itibarıyla bunların da tamamlanmasıyla birlikte, zaten daha öncesinde bu bölgedeki hak sahiplerine olan taahhütlerimizi yerine getirmiş ve burada daha önce mülkiyet sahibi olan, gecekonduda yaşayan vatandaşlarımızın tamamına evlerini teslim etmiştik. Ancak bu yeni yapılacak konutlar, rezerv konutlar olarak yine bu bölgedeki ihtiyaç duyulan dönüşüm alanları için kullanılmaya devam edilecek. Yani çevrede açacağımız yollar, parklar ve kamulaştıracağımız alanlar nedeniyle gecekonduda yaşayan hemşerilerimizi sıcak yuvalarına kavuşturmak için bundan sonraki süreçte mevcut devam eden inşaatlar bu amaç doğrultusunda kullanılacak konutlar olacak. İnşallah kazasız, belasız, sağlıkla ve güzel günlerde tamamlanması nasip olur. Hemşerilerimizin de huzur ve güven içerisinde bu konutlarda yaşaması nasip olsun. İlk günden itibaren bu bölge için taahhüt etmiş olduğumuz kentsel dönüşüm alanı içerisindeki yapılması gereken ne varsa donatı alanlarını, binaları, çevre düzenlemelerini, sosyal tesisleri inşa ettik, tamamladık ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.” ifadelerini kullandı.

Rezerv konutların, ilerleyen süreçte yol, park ve kamulaştırma çalışmaları kapsamında dönüşüm ihtiyacı bulunan alanlarda kullanılacağını aktaran Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “Bu bölgede ve diğer bölgelerde yapılacak yeni alanlarla ilgili olarak hemşerilerimizin yoğun şekilde kentsel dönüşüm talepleri bulunuyor. Vatandaşlarımız, ‘Kocasinan Belediyesi bu bölgeye gelsin, bu bölgenin ihtiyaçlarını karşılasın, kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi gereken alanları yenilesin.’ diyerek yoğun bir talep gösteriyor. Bu nedenle bütün hemşerilerimize göstermiş oldukları teveccühten dolayı teşekkür ediyoruz. Ancak takdir edersiniz ki bu kadar büyük bir coğrafya içerisinde ve kentsel dönüşümle yenilenmeye ihtiyaç duyan çok sayıda alan varken her tarafa eşit ölçüde ve aynı hızla ulaşmaya çalışıyoruz, fakat şartlar her yeri aynı anda dönüştürmeye el vermiyor. Allah nasip ederse zaman içerisinde tüm bölgeleri planlı bir şekilde, belirli bir takvim dâhilinde yenileyip, değiştirip ve dönüştürerek daha yaşanabilir bir Kayseri, daha yaşanabilir bir Kocasinan oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Vatandaşların Kocasinan Belediyesi’ne duyduğu güvenin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin her noktasına aynı hassasiyetle ulaşmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.